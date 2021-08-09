Власти Афганистана теряют контроль над стратегически важными районами, - Геннадий Петров

Талибы атакуют города и не отказываются от переговоров

Бои в Афганистане привели к большим разрушениям и жертвам.

Из Афганистана в течение последних нескольких дней приходят крайне тревожные для соседей страны новости: движение "Талибан" (запрещено в РФ) перешло в широкомасштабное наступление. Вопреки прогнозам талибы захватывают крупные населенные пункты. По некоторым данным, под их контроль перешли две провинциальные столицы – Шиберган и Зарандж. В воскресенье бои с участием американской авиации шли за город Кундуз. При этом талибы не отказываются от переговоров с США.

По совпадению талибы атаковали Шиберган и Зарандж в минувший четверг – в день, когда в Москве проходил брифинг заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова. На нем российский чиновник скептически оценил возможности группировки.

"Необходимые ресурсы для захвата и удержания крупных городов, включая столицу страны Кабул, у талибов отсутствуют. Их наступление постепенно начинает выдыхаться, правительственным войскам удалось вернуть утраченный ранее контроль над уездами, в частности в провинциях Балх, Каписа, Газни, Парван, Герат", – сказал Бикантов.

Один из полевых командиров "Талибана" сообщил агентству Reuters, что Зарандж был взят талибами в ночь на 6 августа. К пятнице, как утверждают боевики, в их руках находилась вся провинция Нимруз, столицей которой и является город.

А 6 августа талибы сообщили о том, что под их контролем находится Шиберган. Это центр провинции Джаузджан, населенной преимущественно этническими узбеками. Город и сам этот район считаются оплотом Абдулрашида Дустума – одной из самых примечательных фигур афганской политики. Он и его вооруженные формирования, состоящие из этнических узбеков, сыграли важнейшую роль в падении просоветского режима Наджибуллы в начале 1990-х годов. Позднее Дустум, создав в своей провинции государство в государстве, стал одним из самых главных афганских противников талибов. Если тем действительно удалось захватить его вотчину, значит, кабульское правительство Ашрафа Гани лишилось влиятельного союзника. Правда, Министерство обороны Афганистана уже в субботу сообщило, что Шиберган удалось отбить. Однако подтверждений этой информации из независимых источников не поступало.

Известно только, что в пятницу в Шибергане горела резиденция Дустума, дворец Бандар-э Андхой. Талибы сообщали, что взяли ее под контроль. Родственники Дустума в разговоре с информагентствами это не подтверждали. Как бы то ни было, афганская газета Hasht e Subh Daily сообщала, что в субботу бои шли в районе Карт-э Панджсад. По некоторым данным, там находится губернатор Джаузджана Мохаммад Хашим Раис, а также сын Дустума Яр Мохаммад. Здесь же располагается дом лидера афганских узбеков. Поступает информация о том, что в бой вступила гвардия Дустума. Он сам обратился в субботу к Ашрафу Гани с призывом ввести военное положение по всей стране.

А в выходные ареной жестоких боев стал Кундуз – центр одноименной провинции на северо-востоке страны, граничащей с Таджикистаном и частично населенной таджиками. Телеканал Al Arabiya передал в субботу заявление талибов о том, что они взяли под контроль этот город. Однако командующий силами спецназначения правительственных войск Тадж Мохаммад сообщил в воскресенье, что это не соответствует действительности. По его словам, талибы на самом деле атаковали Кундуз, но были выбиты по крайней мере из центральных районов города, понеся большие потери. С мест боев все воскресенье поступали кадры разрушений и пожаров. На момент подписания номера в печать вооруженные столкновения в городе продолжались.

Всего же боевые действия, кроме Джаузджана, Кундуза и Нимруза, шли за последние несколько дней в провинциях Каписа, Фарах, Нангархар, Логар, Газни, Пактика, Майдан Вардак, Кандагар, Гильменд, Герат, Саманган, Тахар и Баглан. То есть наступление противников афганского правительства охватило 17 из 34 провинций страны.

Известно, что по крайней мере с пятницы в атаках позиций талибов активно участвует американская авиация. Возможно, она нанесла удар по Заранджу, в результате которого, как утверждают афганские источники, был убит назначенный талибами губернатором Нимруза полевой командир Абдул Халик. Впрочем, Министерство обороны Афганистана заявило, что бомбежка Заранджа произведена афганской авиацией.

Интересно, что на этом фоне нет сообщений об отмене переговоров в столице Катара Дохе. Там 11 августа намечена встреча спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с представителями Пакистана, России и Китая, так называемой "тройки". Кроме того, не отменены переговоры американцев с талибами, которые должны состояться там же, в Дохе.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников в беседе с "НГ" предположил, что нынешняя активизация "Талибана" напрямую связана с решением США возобновить авиационную поддержку афганских вооруженных сил. Долгое время американцы не наносили авиаудары, так как их войска должны покинуть страну к сентябрю. Однако в августе ВВС США начали бомбежки позиций талибов. Наступление сил движения, считает Сотников, это ответ Пентагону.

Вместе с тем, по мнению эксперта, очевидно наличие в "Талибане" "партии мира" и "партии войны". "Первая сделала стратегическую ставку на переговоры. А "партия войны" – это низовой состав "Талибана", полевые командиры. Им, по сути, никакие переговоры не нужны, они жаждут получить власть и уверены, что сейчас это могут сделать вооруженным путем", – полагает Сотников.

Источник - ng.ru