Владимир Зеленский: кровавый клоун в президентском кресле, - Вера Жердева

Глава Украины вспомнил скандальный лозунг конца 80-х годов прошлого века "чемодан-вокзал-Россия!"

Владимир Зеленский предложил жителям Крыма и Донбасса, не разделяющим ура-патриотическую политику линию Киева, уезжать в Россию. Чем может обернуться этот президентский демарш?

Не будем обсуждать то обстоятельство, что жители Крыма и так живут в России, получив российские паспорта, соцпакет и курортников.

Вопрос в другом: как можно, являясь лидером многонационального государства, мечтающего о вступлении в Евросоюз, проводить политику насильственной украинизации?

- Президент Украины Зеленский все больше напоминает кровавого и страшного клоуна из книг Стивана Кинга, - размышляет Александр Артамонов, доктор социальных наук Католического университета Франции. - Говорят, что "люди искусства" весьма возбудимы и способны в творческом экстазе сотворить такое, на что у обычного человека просто не хватит воображения. Зарвавшийся "головастик" (это не оскорбление, а цитата из Евтушенко: "Под микробными знаками свастик/и другими знаками злоб/вновь какой-нибудь головастик/вдохновляет/амеб") решил устрашить население Донбасса: "Русские, спасайтесь! Я иду!".

Требование к историческому населению Донбасса - русским- уезжать в Россию, изобличает Зеленского как носителя нацистской идеологии. Удивительно, что президент Украины, человек еврейской крови, предки которого подвергались репрессиям и гонениям, выступает как самый оголтелый и законченный нацист, подстрекатель ненависти и этнической розни. Безграмотный и глупый головастик как будто не в курсе, как и его приспешник омбудсмен Креминь, что никаких украинцев никогда не существовало, а были только малороссы, то есть россы (или русы), от которых действительно пошла вся Великая Россия - Великороссия.

Попытка Зеленского вбить клин между различными этногруппами великой нации не увенчается, конечно, успехом. Русскоязычные украинцы - это все те, кто, наряду с мовой, использует русский в качестве родного языка повседневного общения. Это все равно что заставить немца, говорящего не только на кельнском диалекте немецкого, но и на всенемецкой норме -хохдойч - покинуть Германию.

Думаю, что проще ответить ему следующим образом: "Господин Зеленский, Украина была и будет русской землей, где говорят и всегда говорили на двух диалектах одного общего языка - великорусском и мове. Люди останутся там, где всегда жили. А уехать придется лично Вам! Бегите, Зеленский! Бегите, пока не поздно- ведь когда украинцы опомнятся, то могут сделать с Вами то же, что итальянцы - с Муссолини".

Спич президента был обращен к жителям Донбасса. Но и остальным стоит призадуматься, как далеко нынешние власти могут зайти в рвении украинизировать общество. Согласятся ли поляки с тем, что они должны забыть родной язык и чувствовать себя украинцами? Что они более не могут гордится Огиньским, Шопеном, Мицкевичем и Марией Кюри-Складовской? А венграм, румынам, молдаванам, болгарам, евреям, белорусам, крымским татарам - гражданам Украины - тоже нужно чувствовать себя украинцами? Или им уже пора паковать чемоданы?

А как поступать тем, кто имеет двойное гражданство? По логике президента Украины, получение российского паспорта равнозначно предательству национальных интересов. Так как насчет паспортов Польши, Венгрии, Румынии, Израиля или даже США? Их иметь можно, или их нужно показательно съесть, запивая горилкой?

И не забыл ли бывший актер, что на западную часть Украины могут претендовать другие государства: Польша может претендовать на пять (!) западных областей Украины, Румыния - на Черновцы, а Венгрия - на Закарпатье. Эти страны являются членами ЕС, а значит, Варшава, Будапешт и Бухарест априори более привлекательны для жителей Западной Украины, чем Киев. К тому же польские, венгерские и румынские националисты время от времени вспоминают о некогда утраченных территориях и призывают вернуть исконно-посконную собственность. Пока официальные власти пропускают эти призывы мимо ушей, но это только до поры до времени.

И уж совершенно непонятно, как при таких умонастроениях можно вынашивать мечты о вступлении в Евросоюз? Кандидаты на вступление в эту структуру обязаны обеспечить нацменьшинствам целый пакет прав и свобод, и уж совершенно точно не могут призывать их самодепортироваться.

- Заявление Владимира Зеленского противоречит всем демократическим принципам и здравому разуму, - считает Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспоры "РОД". - Мне с трудом верится, что такое произносит человек, который пришел к власти, рассуждая о необходимости объединения всех жителей Украины вне зависимости от национальности и языка. Если бы Зеленский следовал собственным идеям, то он должен был бы покинуть Украину первым!

Знаете, что самое страшное? Заявления президента Украины звучат примерно так же, как разглагольствования косовских террористов, которые именно так и разговаривали с сербами. Закончились эти разговоры этническими чистками.

Сегодня косовские сербы на кладбища для поминания своих родных идут в сопровождении бронетехники. Любые их попытки вернутся в свои дома пресекаются. Неужели Зеленский хочет пойти тем же путем?! Неужели он думает, что это и есть демократические принципы, и что так можно управлять страной?! Боюсь, что при таком раскладе пол-Украины, если не больше, вынуждено будет уехать.

Мне кажется, что Зеленский и его окружение живут в какой-то альтернативной реальности, не имеющей ничего общего с действительностью. Интересно, понимает ли президент тяжесть своих заявлений и отдает ли себе отчет, к чему они могут привести?!

В общем, быть президентом и играть роль президента - это две большие разницы. А гражданам Украины в сложившейся ситуации остается только анекдоты рассказывать, благо, за это никого пока не принуждают уезжать в Россию:

- Роза Моисеевна, что вы можете сказать за Зеленского?

- Могу сказать, Цилечка, что он так же отличается от своего кинообраза, как сантехник из ЖЭКа от сантехника из немецкого порно.

Источник - СвободнаяПресса