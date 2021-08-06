Внучка Ислама Каримова выложила в сеть фотки забыв надеть портки (фото)

Российский блогер Амиран Сардаров извинился перед узбекистанцами за откровенный снимок внучки Ислама Каримова

В социальных сетях вызвало резонанс фото, на котором запечатлены внучка первого президента Узбекистана Марьям Тилляева и ее муж, российский блогер Амиран Сардаров.

Пользователи обратили внимание на тот факт, что Марьям Тилляева сфотографировалась без нижнего белья.

Фотографию опубликовал российского блогер, автор влога "Дневник хача" Амиран Сардаров на своей странице в Instagram. В публикации он также оставил свой краткий комментарий и написал "Жена".

Подписчики Амирана из Узбекистана выразили свое негодование по поводу образа Марьям.

Спустя сутки ютубер решил удалить снимок и извинился перед своими фолловерами и семьей Каримовых. Сардаров отметил, что не хотел никому причинить неудобства и лишь неудачно пошутил.

"Хотел бы принести свои извинения перед женой и ее семьей. Хотел пошутить получилось неудачно. Ещe раз приношу свои извинения перед уважаемой семьей Каримовых за такое необдуманное и недостойное поведение", - написал в Instagram блогер.

Сама Марьям пошутила, что ей нравится контент мужа и ему не стоит извиняться за фотографию.

Напомним, в середине апреля текущего года внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева вышла замуж за Амирана Сардарова. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе в присутствии близких родственников и друзей.

Мариам является внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова от младшей дочери Лолы Каримовой-Тилляевой. У нее есть родные брат и сестра - Умар и Сафия.

Тетей Мариам по маминой стороне является Гульнара Каримова, которая сейчас отбывает наказание по делу о коррупции.

Источник - CentralAsia