Отказавшуюся ехать домой спортсменку из Беларуси перевезли в «безопасное место» в Токио

Ранее японское спортивное издание Sports Hochi сообщило, что Тимановскую перевозят в безопасное место.

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) и организационного комитета Олимпийских игр в Токио напрямую пообщались с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

В Токио продолжаются переговоры представителей МОК со спортсменкой из Беларуси относительно следующих шагов, связанных с нежеланием Тимановской возвращаться на родину.

В заявлении МОК, сделанном ночью 2 августа, говорится, что члены комитета и японские официальные лица разговаривали непосредственно с Тимановской.

Представитель МОК Марк Адамс добавил, что она ночевала в отеле аэропорта под защитой властей.

МОК заявил, поддерживает белорусскую спортсменку и «продолжит беседы» с ней позже утром.

Тем временем соседняя Польша, которая приветствовала многих противников белорусского правительства, предложила помощь олимпийскому спринтеру.

Заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач написал в Twitter'е, что Тимановской «предложили гуманитарную визу и она может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если она того пожелает».

Poland 🇵🇱 is ready to help Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlete ordered by the Lukashenka regime to return form Olympic Games to Minsk. She was offered a humanitarian visa and is free to pursue her sporting career in Poland if she so chooses.



В Чехии министр иностранных дел Якуб Кулханек заявил в Twitter'е, что считает ситуацию вокруг Беларуси «скандальной» и Чехия «готова помочь».

«Мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать заявление на международную защиту вместе с нами. Наше посольство в Токио также готово помочь», — добавил чешский дипломат.

Situaci kolem běloruské sprinterky Krysciny Cimanouské považuji za skandální. ČR je připravena pomoci. Po dohodě s @AndrejBabis a @jhamacek jí nabízíme vízum ke vstupu na území, aby se u nás mohla ucházet o mezinárodní ochranu. Naše ambasáda v Tokiu je také připravena pomoci.



Спустя несколько часов Тимановская заявила, что в Японии она «в безопасности» и находится под охраной полиции. Ее сообщение опубликовано в Telegram'е фондом BSSF.

Представитель BSSF Александр Опейкин сообщил AP, что Тимановская стала мишенью сторонников авторитарного правительства Александра Лукашенко.

«Кампания была довольно серьезной, и это был четкий сигнал о том, что ее жизнь в Беларуси будет в опасности», — сказал он. По словам Опейкина, Тимановская попросит убежища в посольстве Австрии.

BSSF был основан в августе прошлого года белорусской пловчихой на пенсии Александрой Герасименией, когда в Беларуси вспыхнули протесты после спорного переизбрания Лукашенко.

Фонд оказывает финансовую и юридическую помощь белорусским спортсменам, подвергшимся преследованиям со стороны властей после того, как они призвали положить конец жестокому разгону демонстрантов полицией.

В январе около 350 белорусских спортсменов и других представителей спортивного сообщества подписали открытое письмо с призывом к отмене президентских выборов и освобождению всех «политических заключенных» и задержанных во время последовавших за этим массовых демонстраций.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов.

2 августа Тимановская должна была участвовать в старте на 200 метров. Но, по ее словам, 1 августа в номер у ней пришли сотрудники сборной и насильно повезли ее в аэропорт с вещами. В аэропорту спортсменка обратилась к полиции. Белорусский олимпийский комитет заявил, что решение о депортации принято в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки.



