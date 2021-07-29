В 2034 году произойдет мировая война?

Не дай бог войны. Сражение стран мира принесет миллионам простого народа только страдания и смерть.
Бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис и ветеран войны, писатель Эллиот Акерман опубликовали статью в журнале The National Interest.
Там авторы написали о вероятности мировой войны в 2034 году из-за столкновения США и Китая. Как они отмечают, столкновение США и Китая в Южно-Китайском море может привести к «глобальному пожару».
Авторы статьи напоминают о реальности такого военного сценария.
Кроме того, в статье сказано, что в ближайшие годы на полях войны окажут превосходство дроны и беспилотные самолеты.
Источник: газета «Майдан.kg» №25 от 28.07.2021/стр.3, gezitter.org
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