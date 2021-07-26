Токаев, Макрон, Имран Хан... За кем еще следили при помощи программы Pegasus?

В нем оказались президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин и аким Алматы Бахытжан Сагинтаев.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) дополнил казахстанский сектор шпионского списка Pegasus – программного обеспечения для взлома телефонов. В нем оказались президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин и аким Алматы Бахытжан Сагинтаев.

Первоначально в списке было пять имен – двух журналистов и трех общественных деятелей, в том числе двух иностранцев, но центр отмечал, что всего в этом списке около 2000 номеров.

OCCRP сообщает, что в основном влиятельные фигуры в качестве мишеней для слежки выбирали "страны-соперники" или "любопытные соседи", но "действующий президент Казахстана Токаев и премьер-министр Мамин, по всей видимости, были выбраны их собственными странами".

В пресс-релизе центра указывается, что Токаев "был выбран, когда все еще был вторым номером режима" (Токаев занимал пост спикера Сената Казахстана с октября 2013-го по март 2019 года). В пресс-релизе также указывается, что "отбор [в качестве мишеней] произошел в 2017 и 2018 годах".

Расследование OCCRP основывается на списке из 50 тысяч телефонных номеров, которые могли подвергнуться взлому. Этот список был получен французской некоммерческой организацией Forbidden Stories и Amnesty International и передан журналистам. Наиболее старые записи в списке, по данным СМИ, датировались 2016 годом.

Проект начал публиковать разоблачающие данные 18 июля. В настоящее время, как сообщается, список включает 14 лидеров стран в Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, короля Марокко Мухаммеда Шестого, премьер-министра Пакистана Имран Хана и президента Мексики.

Как пишет Le Monde, номер Макрона появился в списке телефонных номеров, составленном спецслужбами Марокко в качестве возможных целей для взлома при помощи Pegasus. В списке также более 10 министров французского правительства.

При этом неизвестно, был ли действительно взломан телефон Макрона и других внесенных в списки, составленные клиентами разработчика Pegasus, израильской компании NSO. По словам главы Forbidden Stories Лонара Ришара, список свидетельствует об интересе спецслужб к людям, включенным в него, но сам по себе не подтверждает факт взлома.

Официальный представитель президента Франции заявил, что если изложенные журналистами факты подтвердятся, то "они, очевидно, очень серьезны".

Ранее сообщалось о подтвержденном факте слежки, в частности, за венгерскими и азербайджанскими журналистами, а также родственниками убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Pegasus – программа, разработанная для целей борьбы с терроризмом и организованной преступностью, ее могут использовать только государственные органы. Она способна получить доступ к данным смартфонов людей, за которыми осуществляется слежка.

Источник - Радио Озоди