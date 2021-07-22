Байден назначил жену главой делегации на церемонии открытия Олимпиады. С кем-то перепутал?

Делегацию США на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио возглавит первая леди Джилл Байден, сообщил Белый дом.
Глава американского государства Джо Байден "объявил о назначении президентской делегации в Японию", сообщила пресс-служба администрации США. В делегацию также вошел временный поверенный в делах США в Японии Реймонд Грин, передает ТАСС.
Напомним, Олимпийские игры начнутся 23 июля. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио. Режим ЧС будет действовать всю Олимпиаду и закончится перед Паралимпийскими играми.
Источник - vz.ru
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