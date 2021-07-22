Толпы мигрантов пытаются прорваться в США с помощью своих малолетних сыновей и дочерей, - "НГ"

Детский пропуск в Америку

Проблема массовой миграции из бедных стран Латинской Америки в США не первый год стоит перед любой администрацией Белого дома. Однако как только в Америке в январе нынешнего года сменилась власть, через границу с Мексикой хлынули толпы мигрантов из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. К ограждениям, разделяющим две страны, стремятся также иранцы, афганцы, поляки, гвинейцы и кубинцы. Все они наслышаны о том, что в Белом доме правит теперь добрый президент, который всех желающих в страну пускает и вроде бы разрешает в ней остаться.

Когда в июне границу США с Мексикой незаконно пересекли более 180 тыс. мигрантов, в Белом доме спохватились. Президент Джозеф Байден и его министры стали регулярно выступать по телевидению и убеждать мигрантов "не пересекать границу незаконно". Тех, кто это рискнул сделать, стали выдворять и отправлять по месту жительства.

Между тем взрослых действительно стали задерживать, помещать на короткое время в фильтрационные лагеря и затем выпроваживать домой. А вот с детьми, да еще без родителей, возникли проблемы. К примеру, правозащитные организации, которых в Америке немало, встали стеной за "бедных и несчастных детишек". К тому же речь шла о многочисленных группах, в которых взрослые и дети при пересечении границы только и твердят: "Мы хотим жить счастливо и мечтаем о светлом будущем".

Так, 23-летняя гватемалка принесла к границе с США троих малолетних детей. Самого маленького она держит в котомке за спиной, а двоих других ведет за собой. Ее задержали и отправили на родину. Но молодая мама, рыдая, требует, чтобы ее детей оставили в Америке, даже если ее саму депортируют.

"Как же вы бросите своих детей? – спрашивают ее миграционные работники. – Ведь это же ваши дети!" "Не волнуйтесь, – отвечает молодая мама-мигрант. – Если меня вышлют, то детей возьмут в приют, а в Америке они пойдут в школу, и когда им будет по 18 лет, то они получат американские паспорта". То есть, как и многие другие мигранты, эта женщина готова долгие годы не видеться со своими детьми. Но когда те станут американскими гражданами, она надеется от их имени получить запрос на воссоединение семьи.

Сегодня эти молодые мамаши, многие из которых родили своего первого ребенка в возрасте 13–14 лет, готовы бросить своих детей прямо на границе с Америкой – лишь бы тех из чувства жалости и сострадания туда обязательно впустили.

Вся Америка недавно волновалась о судьбе 10-летнего никарагуанского мальчика, которого родители умышленно оставили рядом с границей, а затем, заплатив посреднику 5 тыс. долл., сделали так, чтобы их сынишка перебрался через границу в один из пустынных районов штата Аризона. В итоге его рано утром, бредущего вдоль шоссе, обнаружил полицейский патруль. Тут же сердобольные американцы мальчика определили в приют, и нашлась даже семья, которая готова его взять на воспитание.

Но тут же появились его "настоящие родители" из Никарагуа. Они теперь требуют от американских благотворительных организаций, чтобы им дали разрешение на пребывание в Соединенных Штатах.

Кстати, только в одном из детских приютов в Техасе содержится более 4,5 тыс. детей мигрантов в возрасте от 3 до 15 лет, попадающих в категорию "без сопровождения взрослых". То есть их родители доставили детей до границы, дождались, чтобы тех пропустили в США миграционные службы, а затем уже они будут любыми путями пытаться добиться с ними "семейного воссоединения".

Сейчас в США создано около десятка организаций, занятых исключительно приемом детей незаконных мигрантов, поскольку именно "забота о детях" поставлена нынешним хозяином Белого дома в центр его миграционной политики. Также многие мигранты надеются на сострадание со стороны супруги Байдена – Джилл, которая все время высказывается в защиту детей незаконных мигрантов.

При этом в Америке, начиная от президента страны до любого правозащитника, только и слышно: все мы, американцы, – жители страны мигрантов. Поэтому долг каждого гражданина США помочь мигрантам найти свое место в американской жизни и сделать их полноценными гражданами Америки. Но тут есть большая натяжка. И она создает для США все более неразрешимые проблемы в их миграционной политике.

Ведь все мигранты, пересекающие мексиканскую границу, делают это незаконно. У них нет паспортов, виз, документов на получение работы в Америке. Они массово нарушают законы страны, за что должны быть немедленно посажены либо в тюрьму, либо депортированы. Ведь любой турист, бизнесмен, журналист для въезда в США обязан сдать отпечатки пальцев, пройти собеседование и подтвердить для получения визы свои законные права на посещение этой страны.

В Америке как-то наивно считается, будто, пустив к себе детей-нелегалов, страна получит в потенциале миллионы будущих граждан, которые будут трудиться на благо новой страны. К тому же в Соединенных Штатах существуют законы о воссоединении семей. В итоге более полумиллиона незаконных мигрантов уже перебрались в США только с начала нынешнего года. Их держат в специальных приютах и лагерях, кормят-поят, снабжают игрушками и пытаются проводить для них уроки из школьной программы.

Но все эти усилия не решают главной проблемы. Пока материальное расслоение (да еще усилившееся эпидемией вируса) в мире растет, мигранты будут по-прежнему стремиться пересечь любые границы, перелезть через любые заборы и переплыть бурные реки и широкие океаны. И если достижение "американской мечты" потребует от них оставить на границе собственных детей, то даже самые любящие родители из Латинской Америки именно так и поступят. Вне зависимости от того, какой президент будет находиться у власти в Белом доме и сколько еще заседаний по данному поводу проведут американские конгрессмены.

Источник - ng.ru