В Китае умер первый человек, заразившийся обезьяним вирусом

Отмечается, что ветеринар умер от этого вируса.

В Китае ветеринар из Пекина, стал первым человеком с подтвержденным случаем заражения вирусом обезьяны B (единственный идентифицированный вирус герпеса приматов, который проявляет серьезную патогенность у людей). Об этом сообщили китайские органы по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что ветеринар умер от этого вируса. У мужчины, работающего в учреждении, занимающемся исследованиями приматов, были обнаружены первые симптомы – тошнота и рвота. Ранее он проводил вскрытие двух мертвых обезьян в начале марта.

Вирус, первоначально выделенный в 1932 году, является энзоотиком альфа-герпеса у макак. Он может передаваться при прямом контакте и обмене выделениями организма и имеет уровень смертности от 70 до 80 процентов.

Бишкек24