Организаторы Олимпиады в Токио не исключают отмену Игр в случае всплеска заболеваемости коронавирусом

Старт Олимпийских игр запланирован на 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа.

Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто на фоне 10 выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки (общее число составляет 68) не исключил, что Олимпийские игры могут отменить в случае резкого роста заболеваемости.

«Мы не можем предсказать, как изменится число случаев заражения коронавирусом. Поэтому мы продолжим обсуждения, если будет всплеск случаев заражения.

Мы договорились, что, основываясь на ситуации с коронавирусом, мы созовем пятисторонние переговоры снова. На данный момент заболеваемость коронавирусом может расти или падать, поэтому мы подумаем о том, что нам следует предпринять, когда возникнет такая ситуация, — цитирует Муто Sky Sports.

Старт Олимпийских игр запланирован на 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа.

источник: Sport24