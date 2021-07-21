Организаторы Олимпиады в Токио не исключают отмену Игр в случае всплеска заболеваемости коронавирусом

Старт Олимпийских игр запланирован на 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа.
Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто на фоне 10 выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки (общее число составляет 68) не исключил, что Олимпийские игры могут отменить в случае резкого роста заболеваемости.
«Мы не можем предсказать, как изменится число случаев заражения коронавирусом. Поэтому мы продолжим обсуждения, если будет всплеск случаев заражения.
Мы договорились, что, основываясь на ситуации с коронавирусом, мы созовем пятисторонние переговоры снова. На данный момент заболеваемость коронавирусом может расти или падать, поэтому мы подумаем о том, что нам следует предпринять, когда возникнет такая ситуация, — цитирует Муто Sky Sports.
Старт Олимпийских игр запланирован на 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа.
источник: Sport24
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