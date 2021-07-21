Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в течение года.
Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.
Порошенко обратился к крымским татарам и "всем украинским мусульманам" по случаю исламского праздника Курбан-байрам. Он отметил, что уже через год "коренной крымскотатарский народ" сможет свободно отметить его в Бахчисарае. При этом политик подчеркнул, что совместными усилиями украинцы смогут "одолеть агрессора" и вернуть полуостров в состав страны.
Ранее старший экономист украинского Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов подсчитал, что украинская экономика потеряла от присоединения Крыма к России в 2014 году 135 миллиардов долларов. "135 миллиардов долларов потеряла украинская экономика, именно экономических активов, из-за временной оккупации Крыма Российской Федерацией", - отметил экономист, комментируя результаты исследования по заказу представительства президента Украины в Крыму и фонда "Возрождение".
Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в ответ на заявление о потерях Киева отметил ошибочный характер подобных рассуждений. Депутат отметил, что Крым ничего не должен Украине, а выставленная сумма якобы нанесенного ущерба взята с потолка.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
Источник: lenta.ru
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