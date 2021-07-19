"Отрезали руку, потом ногу", - каково это, жить при Талибане

"Вся моя молодость прошла в ужасе". Жители Афганистана вспоминают жизнь при "Талибане"

Экстремистская группировка "Талибан", которая в некоторых странах считается террористической, полностью захватила власть в Афганистане 1996 году и провозгласила исламский эмират. В стране ввели шариат, резко ограничили права женщин, ввели смертную казнь и телесные наказания, также в это время была уничтожена огромная часть культурного наследия. У власти талибы продержались до вторжения американских войск в 2001 году, а позже ушли в подполье.

Весной 2020 власти США объявили о подписании мирного договора с "Талибаном" и о выводе американских войск к сентябрю 2021 года. После этого группировка усилила военное наступление и смогла взять под свой контроль значительную часть Афганистана. На некоторых подконтрольных территориях талибы заново вводят шариат и расстреливают афганских военных, несмотря на условия мирного соглашения и обещания ведения умеренной политики.

За последние месяцы десятки тысяч человек бежали из страны, оставшиеся – боятся возвращения в годы, когда талибы были у власти. Настоящее Время рассказывает истории людей, которые жили во время правления "Талибана" в 1990-х, и как они относятся к тому, что происходит в их стране сейчас.

"Моя молодость прошла в ужасе"

Когда "Талибан" захватил власть в 1996 году, Вахида работала в афганском правительстве и училась в одном из университетов в Кабуле. То время она вспоминает со страхом до сих пор. Из-за опасений за свою жизнь она не называет своего полного имени и скрывает некоторые детали своей биографии.

Из-за строгих законов, которые приняли талибы, молодая женщина быстро лишилась работы и не смогла закончить учебу. Сейчас Вахида – домохозяйка и воспитывает дочерей, муж не хочет, чтобы она работала. Вахида вспоминает, что из-за ухудшающейся ситуации с правами женщин и опасений за безопасность дочери отцу пришлось выдать ее замуж.

"Некоторых моих подруг выдавали замуж против их воли, потому что быть одинокой девушкой в Афганистане было небезопасно. Из-за этого же моя семья выдала замуж и меня. После [прихода "Талибана" к власти] начались самые ужасные дни в моей жизни: даже лица талибов пугали меня, я больше не могла ходить на работу, даже на улицу было трудно выходить", – вспоминает Вахида.

Сразу же после прихода к власти "Талибан" резко ограничил права женщин. Им запретили работать в любых отраслях, кроме медицины, посещать учебные заведения и даже просто выходить на улицу без сопровождения родственника мужского пола. Особенно тяжело пришлось женщинам, которые овдовели за время афганской войны и были вынуждены содержать себя и своих детей самостоятельно.

Вахида

Женщины также были обязаны носить на людях бурку – вид одежды, который полностью скрывает тело, волосы и лицо женщины. Под запретом оказались также декоративная косметика, обувь на каблуках, салоны красоты, поездки с мужчинами – не родственниками в транспорте. Женщин наказывали за "вызывающее поведение", под которым могло пониматься что угодно, что не соответствовало ультраконсервативной интерпретации Корана "Талибаном". На призывы ООН и западных стран отменить принятые указы в отношении прав женщин и вернуть хотя бы доступ к образованию власти заявляли, что это лишь приведет к разврату, разрушению страны и ислама.

"Страх был со мной все годы их правления. Я помню, как талибы избивали женщин, как они запрещали девушкам учиться. Из-за них я не смогла получить высшее образование и исполнить свои мечты. Самое ужасное было то, что женщины были вынуждены носить бурку, я никогда не хотела одеваться так, как хотели талибы", – рассказывает Вахида.

В 2001 году после терактов 11 сентября США ввели войска в Афганистан из-за того, что "Талибан" укрывал на своей территории лидеров "Аль-Каиды" и предоставлял им площадку для тренировочных лагерей. Правительство талибов пало через два месяца – в декабре 2001-го. Во главу нового переходного правительства был поставлен политик Хамид Карзай, который отменил большую часть запретов.

"С концом их правления я будто начала жить заново. Я стала без страха выходить на улицу, надевать то, что хочу. Ислам – религия мира, а не насилия, но талибы показывали миру это иначе", – рассказывает Вахида.

С подписанием мирного договора в 2020-м и выводом войск США из Афганистана "Талибан" начал нападать на правительственные здания, военные базы и завоевывать территории. До подписания мирного договора с США политическое крыло "Талибана" публично заявляло о более "либеральном" подходе к правам женщин и обещало не пытаться ужесточать законы и принять во внимание интересы женщин в получении образования и трудовой занятости. Но, несмотря на эти обещания, в северных провинциях Афганистана, над которыми талибы установили контроль, женщинам вновь запрещают выходить из дома без мужчин и обязывают носить хиджаб. В некоторых районах, которые "Талибан" контролировал и ранее, женщинам было разрешено получать исключительно религиозное образование.

"Вся моя молодость прошла в ужасе. Я не хочу, чтобы молодежь, а девушки в особенности, лишились своих прав, – говорит Вахида. – Мое желание лишь одно – чтобы девушки современного Афганистана никогда не превратились в девушек времен талибов".

По словам Вахиды, она хочет, чтобы ее дочери получили образование и позже смогли устроиться на работу. Но если "Талибан" вновь придет к власти, то она вместе с семьей готова покинуть Афганистан.

"Я боялся не за себя, а за жену и дочь"

Абдулу Найему Акахелу только исполнилось 20 лет, когда "Талибан" пришел к власти. В эти годы он прошел через бедность и одиночество – вся его семья бежала из Афганистана.

"Все мои братья и сестры успели покинуть страну, а я не смог. Мне пришлось остаться. [За время правления талибов] я пережил и бедность, и голод, и безработицу. В дни усиления боев приходилось прятаться у себя во дворе, чтобы не погибнуть, если [в дом] попадет ракета", – рассказывает Абдул.

В период правления талибов многие ранее привычные развлечения были запрещены, а огромная часть культурного наследия страны была полностью уничтожена. Сторонники "Талибана" считали искусство в целом проявлением ереси. За неполных шесть лет у власти в стране были уничтожены национальные памятники, музеи, библиотеки, коллекции искусства, десятки тысяч кинолент и книг были сожжены. "Талибан" запретил широкие нерелигиозные празднества, музыку, кино и телевидение. Абдул говорит, что этот запрет отразился и на его личной жизни.

"Мы с женой мечтали о большой и шикарной традиционной свадьбе, но по закону того времени нельзя было даже включить музыку. Поэтому на свадьбе было всего лишь несколько человек, и у нас не было каких-либо церемоний", – вспоминает Абдул.

Абдул со своей дочерью. Конец 1990-х. В то время мужчинам запрещали брить бороды

Незадолго до введения американских войск в Афганистан Абдул устроился на работу в Международную организацию по миграции. Несмотря на то, что различные международные гуманитарные организации в этот период могли продолжать работать в Афганистане, сотрудники-афганцы или их семьи часто становились жертвами нападений со стороны сторонников "Талибана". Абдул рассказывает, что тогда он особенно переживал за свою семью.

"Мне приходилось и работать, и защищать их. Это очень тяжело. Я боялся больше не за себя, а за свою жену и дочь, потому что в то время без мужчин женщинам жить было просто невозможно, – говорит Абдул. – Иногда, когда мне приходилось оставаться в офисе на ночь, я просил родственников оставаться с ними, чтобы их не убили".

По мнению Абдула, талибы начали мобилизовать свои силы еще в 2014 году, когда США впервые начали выводить свои войска. В реформирование "Талибана" и обещания вести более умеренную политику он не верит: "От них можно ожидать чего угодно".

"На моих глазах человеку отрезали руку и ногу"

Весной 2021 года Мохаммад Ахтар ушел на пенсию из Министерства финансов, где проработал большую часть своей жизни. Он был сотрудником ведомства и тогда, когда талибы захватили власть в Афганистане. В 1996 году он лишился работы и был вынужден торговать на рынке.

"Чтобы прокормить семью, мне пришлось продавать овощи. Жена не могла больше работать, поэтому оставалось работать только мне. Иногда ежедневного заработка не хватало – дети засыпали голодными. Иногда у нас был один кусок хлеба (наан) на весь день", – вспоминает Мохаммад.

В период правления талибов в стране были введены жестокие наказания за нарушения законов. В зависимости от тяжести "нарушения", людей могли высечь плетками, отрезать конечность, за более тяжкие нарушения людей расстреливали. Жертвами убийств становились и этнические меньшинства, проживающие на территории Афганистана. Тогда же улицы патрулировала религиозная полиция. Она почти полностью состояла из молодых людей, которые с собой носили длинные палки, плети или автоматы Калашникова. Если они считали, что тот или иной человек нарушает порядок или закон, то имели право применять силу, вспоминает Мухаммад.

"У нас не было свободы слова, никто не жил так, как ему хочется. А если такие [люди] и были, то их наказывали и казнили. Казней было очень много – все жили в страхе, – вспоминает Мохаммад. – Я помню тот момент, когда на моих глазах [одному человеку] отрезали руку и ногу. Избивали мужчин и женщин. Ситуация превратилась в ночной кошмар для всех. По ночам я боялся, а днем делал все, как они хотят, даже если и против своей воли".

У Мохаммада три дочери. Из-за "Талибана" они не смогли вовремя получить образование и, как их мать, были лишены возможности помогать отцу зарабатывать деньги. По словам Мохаммада, как и многие другие жители Афганистана, возвращаться в те времена они не хотят.

"Люди начали заново вспоминать времена правления талибов. Мы ничего не забыли, мы не сможем пережить это еще раз, – говорит Мохаммад с неподдельным страхом в глазах. – Мы не хотим, чтобы это повторилось, мы хотим мирной жизни. Наш народ устал от этого".

Источник - rus.ozodi.org