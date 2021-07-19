Китайские ученые доказали(?) природное возникновение коронавируса

Исследования ученых позволили сделать вывод, что коронавирус нового типа вряд ли был создан искусственно в лаборатории.
Как сообщает издание Global Times, ученые КНР и Великобритании обнародовали результаты совместного исследования, которые доказывают, что происхождение коронавируса - природное, а не искусственное.
Уточняется, что в исследовании принимали участие 21 китайский и один британский ученый, работающий в Китае.
"По сравнению с вирусом SARS-CoV 2003 года коронавирус SARS-CoV-2 очень хорошо адаптирован к человеческим популяциям... Такой сдвиг в приспособляемости мог случиться лишь до начала пандемии с помощью пошагового выбора... Поэтому SARS-CoV-2 не мог развиться на рынке животных в большом городе и, что еще менее вероятно, в лаборатории", - уверены исследователи.
Источник - mk.ru
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