РФ и страны ЦА будут содействовать урегулированию ситуации в Афганистане

Вызовы и возможности", которая проходила 15-16 июля в Ташкенте.

Россия будет работать со всеми со всеми странами, в том числе с партнерами из Центральной Азии, которые так или иначе могут повлиять на ситуацию в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая проходила 15-16 июля в Ташкенте.

В работе этого форума, инициированного президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, приняли участие руководители государств, правительств и внешнеполитических ведомств стран Центральной, Южной Азии, других государств, ведущих международных организаций, финансовых институтов, инвестиционных фондов и компаний, а также мировых научно-исследовательских и аналитических центров.

В состав делегации Кыргызстана вошли заместитель председателя Кабинета министров – министр экономики и финансов Акылбек Жапаров, заместитель председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Абдывахап Нурбаев, первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев.

Большое внимание на конференции было уделено ситуации в Афганистане, скалывающейся на фоне вывода войск США из этой страны,

"Мы не заинтересованы в том, чтобы там был хаос. Не только потому, что не хотим его "перелива" в соседние, союзные нам страны, но и потому что желаем добра афганскому народу…Мы работаем не для того, чтобы какая-то одна сила в Афганистане одолела другую, потому что это будет неустойчивым, хрупким и временным решением. Такое уже проходили. Весь наш пафос в заявлениях в контактах со сторонами, все усилия нацелены на то, чтобы диалог, который должен привести к политическому урегулированию, был инклюзивным, с участием всех без исключения политических, этнических и иных групп в Афганистане. Это включает талибов как часть пуштунского этноса, узбеков, хазарейцев, таджиков – всех тех, кто проживает в ИРА," - подчеркнул Сергей Лавров.

"Нынешняя конференция, - продолжил он, - в значительной степени посвящена созданию благоприятных внешних условий для того, чтобы Афганистан "замирился". В свою очередь, это принципиально важно для главной цели нынешней конференции, а именно – развития перспективных проектов сотрудничества, которые будут связывать Центральную и Южную Азию"

Глава МИД РФ, отвечая на вопросы журналистов, также высказался по поводу судьбы американской инфраструктуры в Афганистане: "Что касается планов американцев, то они их не скрывают, а активно озвучивают. Во-первых, постараться уговорить страны Центральной Азии и Пакистан разместить у себя часть военной инфраструктуры, которую американцы выводят из Афганистана. Но Пакистан и Узбекистан уже официально заявили, что это исключено. Они не будут на своей территории размещать такую инфраструктуру…На встрече министров иностранных дел пяти центральных азиатских стран и Российской Федерации никто из наших союзников не сообщал об их намерении подвергать свои территории и население подобному риску".





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