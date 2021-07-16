Очевидцы рассказали о жизни в Афганистане при наступлении талибов

Жители Кабула опасаются за свое будущее, а уехать за рубеж с каждым днем становится все сложней

Уход сил международной коалиции во главе с США из Афганистана и последовавшее за этим наступление боевиков движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) вновь привели к появлению потоков беженцев. Опрошенные РБК жители страны и уроженцы Афганистана рассказали о своих опасениях в связи с последними событиями.

Что ждать от талибов

Кабул все еще контролируется правительственной армией, но в городе царит ощущение непонимания, что ожидает горожан в будущем. "Люди удручены складывающейся ситуацией. "Талибан" мобилизует молодежь и подростков на борьбу с афганским правительством. Они запрещают женщинам и девушкам даже гулять по подконтрольным им городам. Им тоже приходится уезжать", - объяснил панические настроения житель афганской столицы Салим Амини.

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Студент РУДН Ахмад Санор Накиби сообщил, что опасаются за свое будущее не только в Кабуле. Его семья живет в Мазари-Шарифе на севере страны, где многие тоже покидают свои дома, продают собственность и уезжают прочь.

Другого мнения придерживается житель Кабула Акбар М. (он попросил не называть своего полного имени). Люди опасаются скорей не талибов, а хаоса в случае возобновления полномасштабной гражданской войны радикалов с правительством. Он уверяет, что на контролируемых "Талибаном" территориях люди находятся в безопасности, а в районах под контролем правительства царит хаос.

Однако уехать из Афганистана непросто. По словам еще одного собеседника РБК, время на эмиграцию может занять у одной семьи более двух месяцев, а ситуация ухудшается день ото дня.

Ждать ли помощи из-за рубежа

Опрошенные РБК жители Афганистана мало надеются на помощь других стран. "У нашего правительства нет стратегии против "Талибана", и Соединенные Штаты явно не желают нам помогать и даже не позволяют нам самим бороться. Люди думают, что, возможно, Россия окажет военную помощь Афганистану и положит конец этой войне", - надеется Ахмад Санор Накиби.

Акбар М. тоже уверяет, что никакой помощи извне нет. За последний год Афганистан покинули сотни иностранных неправительственных организаций, что привело к росту безработицы и ускорило выезд за рубеж образованной молодежи.

9 июля талибы заявили, что получили контроль над 85% территории Афганистана и атаковали Кандагар. Власти региона ответили, что им удалось остановить наступление. Кабул также опровергал, что правительственные войска отступили из некоторых районов.

Источник - РБК