Россия вывезла в Узбекистан сотрудников консульства в Афганистане

По данным Жирнова, ни один крупный город в Афганистане, включая Мазари-Шариф, не перешел под контроль талибов, несмотря на то что они заняли значительную часть страны.

Дипломаты генерального консульства России в Мазари-Шарифе, работавшие временно в афганском городе Хайратон, переведены в Узбекистан, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя МИД Узбекистана Юсупа Кабулжанова.

Генконсульство в Мазари-Шарифе, как сообщал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов, было закрыто «до прояснения ситуации», так как «в самом городе и в его пригородах неспокойно». Граждан дипломаты принимали в городе Хайратон.

По данным Жирнова, ни один крупный город в Афганистане, включая Мазари-Шариф, не перешел под контроль талибов, несмотря на то что они заняли значительную часть страны.

Мазари-Шариф – четвертый по величине город Афганистана, который расположен в северной части провинции Балх и в 58 километрах к югу от города Термез (Узбекистан).

Представители движения «Талибан» на пресс-конференции 9 июля в Москве заявили, что «Талибан» не намерен «атаковать диппредставительства иностранных государств в Афганистане и подтверждает безопасность сотрудников генконсульства РФ в Мазари-Шарифе».

На пресс-конференции в Москве они также заявили, что группировка якобы контролирует более 85 процентов территории Афганистана, писало новостное агентство Reuters. Три представителя движения во время встречи попытались дать понять, что они не представляют угрозы для региона, писало Reuters.

Наступление талибов в Афганистане продолжается на фоне вывода из Афганистана военных США и других стран НАТО. Западная коалиция планирует полностью вывести свои силы к сентябрю. По данным правительства Афганистана, из-за конфликта между правительственными войсками и боевиками «Талибана» беженцами стали более двух миллионов человек.

Азаттык