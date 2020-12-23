США сделали "список Магнитского" орудием для шантажа элит Кыргызстана

М.Корганбаев: США, используя свой рупор - радио "Азаттык", создали отрицательный образ в виде Райымбека Матраимова

Фигура бывшего замглавы Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова довольно противоречивая. В противозаконной деятельности его обвинял бывший президент республики Алмазбек Атамбаев, однако за решеткой оказался сам экс-лидер. Внимание товарищ Матраимов заслуживает совсем по другому поводу.

Именно он в начале декабря попал в «список Магнитского» — перечень лиц, как правило, россиян, в отношении которых Вашингтон вводит санкции. Что касается противостояния России и США — тут все понятно, американцы создают из России образ врага демократии и сразу же придумывают меры воздействия. Включение в список Матраимова, который абсолютно не связан с коррупцией в РФ и с разборками вокруг дела аудитора Сергея Магнитского, является тревожным сигналом для политического истеблишмента Киргизии

Политический эксперт Медербек Корганбаев в беседе с редакцией CentralAsia.news прямо заявил, что элита республики столкнулась с орудием шантажа со стороны Вашингтона.

Полноценно не пролезли в политику

Эксперт считает, что включение в список напрямую связано с тем, что Белому дому надоело мягко действовать в отношении Бишкека. Продвижение интересов США в республике идет вяло, со скрипом.

- Американцы пришли к выводу, что за последние 10 лет их усилия по укреплению своих позиций в Кыргызстане не принесли желаемых результатов. Штаты присутствуют в Кыргызстане посредством своих подконтрольных НПО и проектов, которые создают определенное общественное мнение, но не влияют на исход президентских и парламентских выборов республики, — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что заокеанская держава даже не может продвинуть кандидатов в органы высшей власти или лояльные Штатам политические партии. Эксперт подчеркнул, что народ Киргизии исторически всегда был и остается ближе к России, большинство национальных политиков всегда ориентируется на Кремль. Именно с Москвой они стараются поддерживать диалог, возможно, просят какие-либо консультации. Вашингтон такая активность явно не устраивает, от бессилия Штаты перешли к радикальным мерам, отметил собеседник.

- Американцы, на мой взгляд, приняли решение изменить ситуацию в свою пользу довольно радикальным способом. Используя свой рупор — радио «Азаттык» (Свобода), они создали отрицательный образ в виде Райымбека Матраимова. В течение двух лет США активно поддерживали демонический портрет бывшего таможенного чиновника. И в декабре 2020 года Вашингтон на основе журналистских расследований своего же американского радио «Азаттык» включил Матраимова в «список Магнитского», — прямо заявил эксперт.

Все - "под прицелом"

Собеседник напомнил, что бывший высокий чин в киргизской таможне не является весомой фигурой даже на просторах Центральной Азии. Возможно, что в недрах Госдепартамента и ЦРУ посчитали, что Матраимов является приемлемым кандидатом для нанесения первого удара.

- Сегодня Вашингтон намерен путем политического шантажа и давления склонить в свою сторону кыргызстанские политические группы. В качестве устрашения американцы произвели «предупредительный залп» в виде введение санкций в отношении Райымбека Матраимова. Это в первую очередь, демонстрация силы и возможные негативные последствия для всех политических лидеров и кланов Кыргызстана в случае отказа от сотрудничества с Вашингтоном, - считает эксперт.

Медербек Корганбаев допустил, что США сейчас начнут активно выводить из игры представителей политических кругов, членов влиятельных кланов, которые придерживаются пророссийского курса и влияют на результаты выборов.

- Американцы открыто говорят всем кыргызстанским политикам и влиятельным региональным группировкам республики следующее: «Вы все находитесь под прицелом Госдепартамента (а также ЦРУ). Мы можем включить в «список Магнитского» любого из вас и ваших родственников, арестовать ваше имущество и банковские счета за пределами Киргизии.

Вашингтон предлагает только один способ избежать санкций. Местные элиты должна стать лояльнее к Штатам, дать возможность проамериканским силам пробиться во власть. Кроме того, от Бишкека ждут отдаления от близкого союзника - России, добавил эксперт.

Источник: CentralAsia.news