"Интервью сына Атамбаева – сигнал властям, что он готов на компромиссы" - политолог

И.Шестаков: "Самое страшное для него, не то, что он ушел с поста главы государства, а что он фактически остался один".

Близкие Алмазбеку Атамбаеву люди сейчас пытаются подправить имидж отца. А также создать ему образ политика, который делал ошибки и раскаялся за все это. С другой – подать сигнал властям, что бывший президент готов на какие-то компромиссы с политическим руководством КР. Об этом VB.KG сообщил политолог Игорь Шестаков.

По его словам, после бурных событий лета 2019 года жизнь расставила все на свои места. И даже, когда у АША было день рождения его пришла поздравить горстка сторонников.

- Но самое страшное для него, не то, что он ушел с поста главы государства, а что он фактически остался один. Хотя считал себя политиком, который консолидировал вокруг себя огромное количество людей. Сейчас мы видим одинокого и не всегда адекватного Атамбаева, над которым идет судебный процесс, и выдвигаются достаточно серьезные обвинения. Ведь при событиях в Кой-Таше погибли люди, а также была попытка дестабилизировать ситуацию в Бишкеке, - напомнил Шестаков.

Политолог считает, что основное желание бывшего президента страны и его близких – спасти его.

- Все понимают, что ситуация усугубилась, да и Атамбаев часто бывает неадекватен. Поэтому, неудивительно, что тех людей, которых он раньше обвинял, ругал, сейчас пытается обелить. К этим словам не стоит относиться серьезно. Тем более, они исходят от сына бывшего президента. Еще один важный нюанс. Идет судебный процесс, передел политического партизанского отряда под названием СДПК. От него сейчас откалываются те, кто до последнего оставался в партии, а информации про бывшего президента все меньше и меньше. Поэтому, подобные интервью можно расценивать, как некий пиар-ход со стороны тех, кто остался около него, - пояснил Шестаков.

Политолог напомнил, что Атамбаев изначально считал судебный процесс над ним незаконным, отказывался являться на судебные заседания. И возможно происходящее – определенный ход.

- Сын оправдывает отца на фоне других его приближенных, заявляя, что ошибки делали другие. Вот только не стоит забывать, что Атамбаев был достаточно самостоятельным политиком. Это его всегда отличало. Сделать из него человека, за спиной которого что-то творилось, а он не знал, мягко говоря, глупо. Да и подобные заявления принижают его, как государственного деятеля, - резюмировал Игорь Шестаков.

А вот в возможном примирении бывшего и нынешнего глав Кыргызстана политолог сомневается. Он считает, что при достижении компромисса возможно рассчитывать на более мягкий приговор, а не, скажем, пожизненное заключение. Да и исходить вердикт суда будет из состояния здоровья бывшего президента.

Напомним, недавно второй сын Алмазбека Атамбаева Сейтек дал интервью относительно дружеских связей отца и отношения к его нынешним сторонникам. Самым доверенным человеком он назвал шофера Икрамжана Ильмиянова, после уже шли Болот Суюмбаев, Фарид Ниязов. Менее - Сапар Исаков и Албек Ибраимов.

"Отец основал парламент вместе с шофером, точнее, основную массу парламента основал Икрамжан. Он привел в него депутатов согласно своему уровню", - подчеркнул в интервью сын бывшего президента КР.

vb.kg