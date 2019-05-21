Будет ли арестован Шамиль Атаханов?

Т.Акун: Без всякого сомнения, Атамбаев использовал Атаханова, чтобы в случае чего сделать его крайним...

История о незаконном освобождении кримавторитета Батукаева продолжает обрастать новыми версиями и мнениями. Все замешанные лица, которые в тот период занимали высокие посты, напропалую дают интервью СМИ в попытках уйти с линии огня.

После ареста некоторых чиновников, в том числе и экс-главы Минздрава Сагинбаевой, в обществе заговорили про роль в этом деле Шамиля Атаханова, который в тот период занимал должность вице-премьер-министра по силовому блоку.

Так, по версии экс-президента Алмазбека Атамбаева, чьи слова процитировал в интервью экс-депутат Феликс Кулов, выходит, что именно вице-премьер-министр Шамиль Атаханов попросил освободить Батукаева из-за болезни "вора в законе" и тяжелой криминогенной ситуации в стране.

В этой связи возникает закономерный вопрос, ждать ли в ближайшее время ареста Шамиля Атаханова, который, по словам Атамбаева, играл в этом деле ключевую роль?

Экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, убежден, что Атаханов не будет арестован.

- Я как юрист считаю, что в этом деле роль Атаханова незначительна. Даже будучи куратором силового блока, он не имел возможности самому решать такой вопрос. Тем более в условиях кыргызской политики. Кто такой вице-премьер-министр по силовому блоку? У него есть непосредственный руководитель – премьер-министр, над которым в свою очередь стоит президент. Вот по этой цепочке надо идти, - сказал он.

Бывший глава надзорного органа недоумевает, почему некоторые лица хотят сделать крайним Атаханова.

- Конечно, если брать вкупе всех тогдашних чиновников, то Атаханов какую-то ответственность несет. На первый же взгляд без тщательного изучения материалов уголовного дела я могу однозначно сказать, что вице-премьер-министр в нашей стране ничего не решает. Кураторство вице-премьер-министра над силовыми структурами подразумевает, что все указания он получает от главы правительства. То есть он не был тогда главой отдельной силовой структуры. Мы привыкли скидывать все на заместителей, хотя по справедливости руководители сами должны брать на себя всю ответственность, а не перекладывать на замов. Вот Шамиль Атаханов и был как раз заместителем премьер-министра, - добавил Эльмурза Ракиевич.

От редакции отметим, что на момент освобождения Батукаева должность премьер-министра занимал Жанторо Сатыбалдиев, который сегодня находится в СИЗО по делу модернизации ТЭЦ Бишкека.



Согласился с мнением экс-генпрокурора и бывший омбудсмен Турсунбек Акун, который прямым виновником в этом деле назвал экс-президента Атамбаева.

- Атаханов ничего не решал. Он правильно сказал в своем интервью СМИ, что он самостоятельно ничего не мог решить в этом вопросе. Поэтому мое личное мнение, что без участия Атамбаева здесь не обошлось. Вице-премьер-министры и министры - это винтики. Что они смогли решить? Без всякого сомнения, Атамбаев использовал Атаханова, чтобы в случае чего сделать его крайним. Здесь и следователи, думаю, прекрасно понимают, кто является истинным виновником, - сказал он VB.KG.

Прокомментировал экс-омбудсмен и версию Атамбаева, которую передал в своем интервью экс-депутат Феликс Кулов.

- Это все план Атамбаева, который является очень хитрым человеком. То, что он сказал Кулову, уверен, заранее было спланировано, чтобы это версия ушла в массы, - предположил Турсунбек Акун.

URL: https://www.vb.kg/378443