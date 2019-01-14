Алмамбек Шыкмаматов: Преступление Сегизбаева не имеет срока давности

А.Шыкмаматов: "Сегизбаев, злоупотребляя своей властью, превышая свои служебные полномочия, использовал поддельные документы. Это тяжкое преступление"

В своём интервью в передаче «Секреты власти» лидер фракции «Ата-Мекен» Алмамбет Шыкмаматов сказал, что прокурор и служба национальной безопасности навлекут на себя беду, если будут покрывать бывшего председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева, сфальсифицировавшего дело, названное неофициально «Белизгейтом».

Шыкмаматов: «Белизгейт» Сегизбаеву подкинули через учредителя банка, принадлежащего Максиму Бакиеву. Подкинули изначально заготовленный фейк. Там дураку было понятно, что этот траст с ошибками в паспортах невозможно было использовать. Тут, если ошибка в паспорте, пенсионеру пенсию не выдадут, зарплату мне не дадут, не то что траст на миллионы. Там в фамилиях ошибки. Буквально орфографические ошибки. Потом - вместо международных паспортов там ID-карта, которая только для внутреннего использования, и для стран СНГ, в Белизе не пойдёт ID-карта. Те ребята, которые представили Сегизбаева, они специально это сделали. Подсунули глупость, чтобы они это в ход пустили… Они даже сценарий написали, по-моему, чтобы по КТР это показали и так далее, а чтобы потом началась такая борьба политическая, раздрай - и тех, и этих подставить.

Букашева: Это сценарий Максима Бакиева был, что ли?

Шыкмаматов: Ну, я так думаю. Кто-то умный придумал. Чтобы драчка такая была: и тех, и этих дискредитировать - и текебаевских, и атамбаевских.

Заумный такой фейк. Но он-то клюнул, Сегизбаев. И вот сейчас ГКНБ проводит своё расследование. К нам во фракцию пришёл их представитель и сказал: такого документа в ГКНБ нет, он не поступал официально через почту, нету в книгах учета даже как оперативной информации. Сегизбаев ради того, чтобы угодить Атамбаеву, даже не хотел эти ошибки видеть, наверное. Даже слушать не хотел, что все надо перепроверить. Потому что там было совещание…

Вот сейчас в объяснительных они пишут, кадровые чекисты, которые знают, как с этими документами работать. Они предлагали Сегизбаеву, дилетанту, который ничего общего не имел со спецслужбами! Они ему предлагали перепроверить эти документы: мол, это вам не игрушка. Если выдвигать обвинения против Текебаева, так надо это делать серьезно.

Они предложили запросить Белиз, получить официальные документы, на что Сегизбаев их обругал, выгнал из кабинета, сказал, что они чуть ли не предатели, не хотят поддержать президента. Потом, когда Сегизбаев уходил из должности, он все подчистил. Почему их там нет сейчас? Потому что он подчистил, он знал, что если эти документы выйдут, то ему не поздоровится. И он убрал это все, даже засекретил, поэтому рассекретить сейчас не могут. Уходя, он засекретил, штамп поставил.

Этот документ - фейк чистейшей воды, глупость… Ладно, предположим, я глупый. Но разве Текебаев, Салянова... - кто будет с Максимом разговаривать на такую тему? И отдавать свой паспорт Максиму: на, мол, Максим, зарегистрируй на мое имя траст. Это надо быть таким глупым. Они поиздевались, а Сегизбаев клюнул. Но закон суров, закон гласит: использование поддельных документов... Сегизбаев, злоупотребляя своей властью, превышая свои служебные полномочия, использовал поддельные документы. Это статья. Это тяжкое преступление.

Букашева: Однако, никто не торопится возбуждать уголовное дело.

Шыкмаматов: У этого преступления сроков давности нет. Это тяжкое преступление, статья 304 пункт 4. На нее срок давности не распространяется. Я думаю, рано или поздно он ответит. Я в этом не сомневаюсь. Если Сегизбаева будет покрывать прокурор, то прокурор автоматически на себя навлекает беду - он нарушает закон. Служба национальной безопасности на себя навлекает беду, потому что эти документы - они будут архивироваться, рано или поздно они поднимутся. Им тоже будут эти неудобные вопросы задавать: ребята, а почему вы знали, и не приняли меры? Не возбудили уголовное дело? Это же сокрытие! Получается, вы хотите - используете Уголовный кодекс, хотите - не используете?! Где-то возбуждаете дела, где-то не возбуждаете?! Свой, чужой...

Источник - "Азаттык"