Алмазбек Акматалиев, профессор, политолог: «Жээнбеков должен усилить борьбу с коррупцией. Это дело может сделать только чистый человек…»

А.Акматалиев: «Республика – Ата Журт» подвергается нападкам со всех фронтов, партия должна пережить и такие тяжелые времена, это ее закалит...

- Господин Алмазбек, Кубанычбек Кулматов во второй раз стал главой Государственной таможенной службы потому, что он хорошо работает или не нашлось другого достойного?

- Во-первых, он занял эту должность благодаря профессионализму. Во-вторых, ему доверяет президент и глава правительства. В-третьих, с 1 января вступает в силу Единый налоговый кодекс, касающийся всех стран Евразийского экономического союза. С этой точки зрения Кулматов – идеальная фигура. У него хорошие отношения с таможенными службами союзных государств. Особенно России. Это очень важно.

- Убедил ли ваш отчет главы правительства по итогам 100 дней?

- Полностью убедил. Даст Бог, правительство будет успешным. Речь идет о креативной молодежи и надежной программе. Если «Таза коом» реализуется хотя бы на 60-70%, Кыргызстан изменится до неузнаваемости.

- Глава правительства отметил, что впереди нас ждут системные изменения. В каких отраслях возможны перемены?

- Самое главное – будут перемены в сфере государственного управления. «Таза коом» охватывает все отрасли. Если будет реализована программа, то Кыргызстан изменится до неузнаваемости. «Таза коом» - самая правильная программа, которая дает надежды.

- Будут ли партии делить между собой должности или назначение будет производить глава правительства?

- Обязательно он будет консультироваться с партиями, состоящими в коалиции большинства. Например, Шадиев – из «Бир Бола», Дастан Жумабеков – из «Кыргызстана». Но есть должности, по которым решения будет принимать только премьер-министр. Например, он назначил Кубанычбека Кулматова в таможенную службу. На такие должности премьер-министр может назначать людей, не согласовывая вопрос с кем-либо.

- Чего вы ждете от новоизбранного президента? Какую отрасль он должен развивать?

- От президента жду самые хорошие дела. У него опыта много, человек он чистый. Может не бояться и усилить борьбу с коррупцией. Только чистый человек может пойти на такое.

- Почему-то глава правительства делает упор на молодежь при подборе советников. Почему не привлекает опытных людей?

- Кыргызы говорят: «Ум – удел молодых». Как можно называть молодыми джигитов в возрасте 35-40 лет? Если не в этом возрасте, то когда будут работать для народа? Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев в этом возрасте попали на государственную службу. Сейчас пришло новое поколение, политическая элита наконец сменяется. Это хороший знак, ведь в последние 20 лет на политической арене было только 30-40 политиков. Наверное пришло время их сменить.

- Партия «Республика – Ата Журт» лишилась власти и в городском кенеше. Теперь они будут отчуждаться, как и «ата-мекеновцы»?

- Партия «Республика – Ата Журт» подвергается нападкам со всех фронтов. Причина понятна. Партия должна пережить и такие тяжелые времена, это ее закалит. Кроме того, избавится от предателей. Будет искать новых людей. Это политическая борьба, а в ней не всегда побеждают. Иногда приходится проигрывать.

- Некоторые кадры экс-президента Алмазбека Атамбаева не только не ушли, а даже получили повышение по службе. Не говорит ли это о том, что Атамбаев тайно управляет новоизбранным президентом?

- Сооронбай Жээнбеков и бывший президент представляют одну команду. Они вместе добились победы, одинаково потрудились. Самое главное – их стратегическая точка зрения совпадает, команда у них одна, они не предадут друг друга. Поэтому их команда сильна. Рассорить Сооронбая Жээнбекова с бывшим президентом хотят те, кто не желает развития, не любит стабильность, ждет беспорядков. Упомянутые две личности прекрасно это понимают. Мы должны хотеть, чтобы этот тандем был един. Тогда будет успех и спокойствие. Нравится кому-то это или нет, но это правда. Не нужно делать из мухи слона, делать кадров «на своих и чужих», пускай работают для народа и Кыргызстана. Сейчас не время ссориться, пора развиваться. Они должны сплотиться в кулак, работать сообща. Если они займутся дурными делами, начнут обманывать народ, искать компроматы друг на друга, кыргызский народ быстро сделает выводы.

Источник: газета «Майдан.kg» №57 от 13.12.2017 / стр. 2

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