Азамат Сыдыков: К большому разочарованию, в КР на сегодня нет по-настоящему сильной, независимой и самое главное – идейно сплоченной художественной и интеллектуальной элиты

А.Сыдыков: В глазах современного общества люди искусства и их авторитет фактически равны нулю. Они поют и танцуют за копейки в ресторанах

На своей страничке в Фейсбуке он с большой горечью и гражданской позицией написал: «Президент КР Алмазбек Атамбаев публично оскорбил журналистов и правозащитников Кыргызстана, назвав их “дерьмом” в присутствии Генерального Секретаря ООН Антонио Гутерриша во время презентации программы “Таза Коом”. Комментировать поведение четвертого президента не хочется, так как считаю это ниже своего художественного естества.



Но хочу выразить свою поддержку и уважение журналистам и правозащитникам КР за их стойкость, решимость и вклад в строительство открытого и свободного общества!

Всё цивилизованное международное сообщество должно требовать осуждения Генерального Секретаря Гутерриша за его молчание и неспособность защитить свободу слова и права человека».



Азамат Сыдыков родился в феврале 1986 года в семье музыкантов в Бишкеке, столице Кыргызской Республики. Свое музыкальное образование Азамат Сыдыков начал в возрасте 7 лет, когда поступил в Национальную Музыкальную Школу им. Мукаша Абдраева в Бишкеке. В возрасте 14 лет он был принят в Московскую Центральную Музыкальную Школу. В 2004 году он обучался в известной Консерватории Чайковского.



Член Международной Академии Творчества (Москва, 2009), Азамат Сыдыков является лауреатом множества государственных и международных премий и наград, в том числе победителем пяти национальных музыкальных конкурсов в Кыргызской Республике, победителем Международного конкурса пианистов в Казахстане «Музыкант 21-го века», а так же Гран-при Международного конкурса пианистов в Италии «Euterpe» в 2009 году.



Азамат Сыдыков выступал на лучших сценах Германии, Турции, Финляндии, Ирана, Швейцарии, Нидерландов, Украины, Китая, Италии, Испании и Соединенных Штатов, включая выступления в Карнеги-холл, в Большом зале Московской консерватории, Большом зале Московского международного Дома музыки, Дворце Наций в Женеве и штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.



Он является постоянным участником круглогодичных фестивальных концертов Маннеса, которые проходят в таких престижных концертных залах, как Карнеги-холл, Стейнвэй-холл, Новая Галерея, Юнион-холл, Центр Еврейской Истории.



В одном из своих интервью Азамат признался: «К большому разочарованию, в КР на сегодня нет по-настоящему сильной, независимой и самое главное – идейно сплоченной художественной и интеллектуальной элиты. Говорить о настоящей дискуссии, об открытом оппонировании принимаемых властью решений и участии в важных вопросах государства не приходится. В глазах современного общества люди искусства и их авторитет фактически равны нулю. Они поют и танцуют за копейки в ресторанах, на свадьбах, их искусство используется в предвыборной и политической агитации. Никогда еще я не наблюдал такой депрессии и отчаяния в среде своих коллег в Кыргызстане».



Источник - газета "Республика"