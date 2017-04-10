Камчыбек Ташиев, общественный деятель, лидер патриотической партии "Ата Журт": "Я не верю в посягательство Садыра на самого себя, который изрезал одно за другим горло, руку"

К.Ташиев: То, что мне не дает покоя: кто подстрекал Садыра вернуться на родину, какая мысль пригнала?



- Камчыбек Кыдыршаевич, до этого мы слышали информацию о вашем нахождении в Москве. Что можете сказать о состоянии вашего бывшего сопартийца, друга Садыра Жапарова?



- Не осталось человека, не сказавшего о состоянии Садыра. Высказались от мала до велика, от политика до простого человека. Я замечаю все, кто говорит впустую, или кто сопереживает. После попадания Садыра в такое положение мы должны подумать о путях помощи ему. Словами вопрос не решится. Садыр не преступник. Возможно, он нарушил какие-то правила. Нельзя называть его преступником до выхода решения суда и вступления его в силу.



Во-вторых, считаю, что совершаемое сегодня отношение к Садыру Жапарову с применением силы государства это отношение, которое не делается даже к особо опасному преступнику. Можно назвать преступлением отношение власти к Садыру. Самое основное, пусть поскорей поправится. Говорят «мы задержали Садыра в связи с делом в Караколе». Если по тому делу Садыр нарушил в какой-то мере закон, то вовсе не надо было его мучить, подвергать тяжелым испытаниям, а нормально расследовать в рамках закона, рассмотреть, если подтвердится, то можно было дать наказание в рамках закона. А они чересчур перегнули палку.



То, что мне не дает покоя: кто подстрекал Садыра вернуться на родину, какая мысль пригнала? Сейчас посмотришь в интернете, там провоцировали Садыра: «Едем, едем. Куплено столько-то тысяч билетов, поедем мы все, мигранты. Выступим 10 тысяч человек». Но ведь мы видели приехавших. Посмотрели в интернете, прямо-таки пишут «умру за Садыра». Но вышел ли хоть один, когда вышли близкие Садыра? Нет. Никто не поддержал. Это доказательство, что словом вопрос не решишь. Мы же здесь сейчас должны быть чрезвычайно осторожными. Тут положение, когда страдает не только Садыр, но и родственники, дети. Говоря что-то, мы должны быть осмотрительными, чтоб не нанести вреда.



- Каково ваше мнение об аресте и заключении его детей, братьев-сестер?



- Все они пострадали, посажены из-за прошедшего в тот день митинга. По-моему, их можно было не сажать и проводить следствие, если вправду виноваты, то и на свободе дать наказание. Мне представляется неправильным задерживать и сажать детей как опасных преступников.



- Наверняка вы их знаете с малолетства?



- Правильно говорите, я знаю детей и братьев-сестер Садыра с их детства. Все дети воспитанные, послушные родителям совестливые ребята. Среди них не было такого, чтоб совершать хулиганство, или воровство, что-то плохое. Не надо было задерживать детей.



- Судя по дошедшей до нас информации, оказывается, вы ходите к его семье, расспрашиваете о его состоянии. Но ведь общественность говорит о вас «совершенно отказался от друга»?



- Я никогда не могу отказаться от друга. Я же сказал, чем сидеть и просто говорить в интернете, заставляя схватываться друг с другом, сегодня самый основной вопрос – мы должны помочь мучающимся в заключении детям и семье. Нам нельзя не создать условий какими-то путями выйти им из этих трудностей. Я делаю упор на эту сторону.



- Вы совсем отказались от выражения своего мнения журналистам?



- Я не среди тех, кто отвечает на все вопросы журналистов и ищет способы понравиться народу на трагедии Садыра. Пусть не симпатизируют мне, говоря «оказал помощь Садыру или сделал хорошее». Но я помогу, насколько мне хватит сил.



- В чем вы видите причину попадания Садыра Нургожоевича в такое положение?



- Садыр ведь очень добрый и доверчивый человек. Один из главных вопросов сегодняшнего дня, не отвечающих требованиям общества это патриотичный совестливый джигит. Поэтому, находясь вокруг этих вопросов, он обманывается. Кто сегодня обманул Садыра? Почему приехал в Кыргызстан и подверг себя, свою родню такому шумному конфликту? Кто они, спровоцировавшие его? Надо поразмыслить об этом тоже.



Садыру не надо было торопиться. С 2013 года я не участвовал ни в одной политической акции Садыра, не говорил с ним по телефону, не встречался лично. Наверное, он сам с какими-то людьми делал работу. Если б он сказал мне о своем приезде сюда, связался, то я бы сказал «не приезжай». Подстрекали Садыра: «Садыр, приезжай, ой приезжай в Кыргызстан, тебя ждет множество народа», а сами сейчас молча сидят, не отходя от компьютера.



- Садыр Жапаров никогда не скрывает свое желание стать президентом.



- Хорошо наличие таких благородных мыслей у патриотичных сынов, способных поднять ношу народа. Хорошо, что у Садыра есть столь благородная мечта управлять народом.



- Общественность абсолютно не верит, что он поднял руку на самого себя, его словам на видео, а вы?



- Я тоже смотрю официальную информацию. Он сам в официальном виде написал объяснительную записку, сделал видеообращение. Но в полной мере не могу поверить в эти официальные бумаги. Правду знает только сам Садыр. Думаю, в какое-то время эта правда выйдет на свет. Я сейчас не депутат, в руках нет власти, у меня нет возможности войти в места заключения как официальному представителю. Но я думаю, было бы хорошо побывать там и поговорить.



- О Садыре Жапарове говорят, он пять раз в день читает намаз. Также говорят, невозможно, чтобы такой человек наложил руки на себя…



- Если мусульманин читает намаз, то читает только, чтоб возрадовать Алла-Таала и для себя. Читающий намаз человек выдержанный, делает какое-то дело, подумав, взвесив. Когда мы в 2012 году вместе с Садыром сидели в СИЗО, он читал намаз. Наверняка и сейчас читает намаз. Я немного не верю в посягательство Садыра на самого себя, что одно за другим изрезал горло, руку.



- Все еще есть дружеские отношения?



- У нас абсолютно нет враждебных отношений. Чтоб быть дружеским отношениям, он же 3 года не в Кыргызстане. Мы с ним никак не разговаривали, не связывались, не было дела, требующего согласования. Но мы вдвоем пережили хорошие и плохие события. Это никогда не забудется. Свою дружбу с Садыром не буду доказывать объявлением сделанного дела, чего-то хорошего, докажу работой. Пусть бог не нашлет никому того, что досталось Садыру. Он переживает крайне тяжелое время.



- В принципе кто бы ни сидел в тюрьме, должна соблюдаться безопасность, нельзя доводить до самоубийства. Должен ли был уйти с должности начальник СИЗО №1 Службы исполнения наказания после происшествия с Садыром Жапаровым?



- У меня нет права оценивать, чтоб отсюда кто-то уходил или не уходил с должности. Садыр Жапаров не простой уличный рядовой преступник. Скажу еще раз, я не считаю Садыра преступником. Он депутат с заслуженными трудами для народа, один из оцененных, работавших на государственных должностях джигитов с известным именем. Повезти Садыра Жапарова и отдать в руки преступников, или посадить с рядовыми преступниками – это неправильно. Это было изначально неправильно. Сидят же задержанные в политическом отношении в тюрьме ГКНБ. Вполне можно было держать его там и проводить следственные работы. Не знаю, с какой целью его отвели и посадили среди преступников. Если бы Садыра посадили в ГКНБ, этого происшествия не случилось бы.



- Наверное, ваше сердце сильно заболело при виде фотографий окровавленного Садыра в интернете?



- Не только при виде фотографий окровавленного Садыра, но и когда избивали пинками его детей и увозили, услышав их пронзительные голоса, узнав в интернете, по телевидению их лица, я крайне опечалился как знающий каждого из них человек. Ренат – сын умершего младшего брата Садыра. Когда его родители погибли в автоаварии, я сам поднял его, повез и уложил в больницу Каракола. Сын Рустам, все они были маленькими детьми, когда мы вдвоем с Садыром ходили вместе. Вот сейчас выросли, повзрослели, окончили школу, учебные заведения, стали большими джигитами. Мне хочется еще раз отметить. Это не те ребята, которые совершают преступления, они хорошие воспитанные дети. Увидев все это, у меня сейчас очень большая боль в сердце. Нельзя было задерживать детей.



- Значит, до выхода из тюрьмы Садыра Жапарова вы морально будете поддерживать его семью?



- До сегодняшнего дня мы никому не говоря, никому не объявляя, не советуясь, не спрашивая, оказываем посильную помощь. И в дальнейшем так поступим. Но не объявляем об этом, лишь бы знал только бог и близкие Садыра. Бог даст, поддержим семью Садыра, его самого. Мы молимся богу, чтобы он благополучно вернулся из тюрьмы к детям. Хотелось бы подчеркнуть. Я считаю Садыра человеком, который никогда не делал опасного дела. Я буду стоять возле его семьи, пока Садыр не выйдет из тюрьмы и не вернется домой. Считаю это своим человеческим, мусульманским долгом.

Источник: газета «Жаны ордо» №12 от 07.04.2017/стр.3

http://www.gezitter.org/interviews/59004/