Ахматбек Келдибеков, экс-спикер Жогорку Кенеша: «Придет время, также ответят возбуждавшие уголовное дело, привлекавшие к ответственности»

А.Келдибеков: Садыр Жапаров не совершал насилия, не отбирал чье-то имущество, не было необходимости в его аресте...



- Ахматбек Келдибекович, в какое-то время Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев и вы были неразлучными друзьями, вас называли «Бригадой». Высказываются: «Почему друзья молчат в тяжелые дни для Садыра Жапарова?». Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу ареста и заключения Садыра мырзы?



- Почему у нас не спрашивают те, кто пишут, озвучивают эти слова? Садыр Жапаров не совершал насилия, не отбирал чье-то имущество, не было необходимости в его аресте. Я против помещения людей в заключение. Не хочу, чтоб сажали не только Жапарова, но и любого человека. Мой внутренний мир не желает этого никому. У меня сердце заболело, увидев в интернете избиение детей Садыра Жапарова. Я выразил свое мнение, что такие вещи недопустимы. В политике или в обыденной жизни никогда нельзя трогать семью, родственников, детей, домочадцев. Если есть дела, по которым нужно поговорить с самим человеком, то необходимо допросить его самого. Чей бы ни был сын или брат, он готов на все. Я тоже готов на все ради брата, детей, домочадцев. Они рождены от моей крови. Дети Садыра тоже рождены от его крови, мы должны как люди понимать это. Абсолютно неправильно избивать детей и сажать в заключение.



- Вы думаете, действия самого Садыра Жапарова вполне законные?



- Садыр Жапаров пересек границу и въехал, люди из наших правоохранительных органов прямиком увезли его в ГКНБ. Я не видел со стороны Садыра никаких нарушений закона. При наличии каких-то претензий к нему силовых органов надо проводить следствие, допрашивать. Я как-то не знаю, по какому вопросу привлекается к ответу. Касательно вышедших на митинг людей, следствие должно уточнить, кто устроил провокации.



- Вчера распространилась информация, что сидящий в заключении Садыр Жапаров сам себе перерезал вены на руке и шее. Его сторонники экс-депутаты говорят: «Он бы не покончил с собой, на него совершено нападение». По вашему мнению, какая из этих версий может быть правдой?



- Сегодня я прочитал в интернете объяснительную записку самого Садыра Жапарова. Там стоит его подпись под написанным «я сам себя порезал». Я хорошо знаю подпись Садыра. Эту правду знает только он сам. Думаю, нам неправильно говорить все, что придет на ум. Оказывается, он сказал: «Я пошел на такой шаг ради родственников, детей, домочадцев». Только сам Садыр может сказать, правда ли это, или в каком состоянии написано. Будет неправильно мне давать оценку и говорить.



- Садыра Жапарова посадили в СИЗО №1. Раз задержали на политической основе, его должны были содержать в ГКНБ?



- Если следственные работы ведет ГКНБ, то посадили бы в ГКНБ. В принципе всех политиков сажали в ГКНБ. Можно было посадить туда и вести допрос.



- Сейчас поднимается вопрос «кто будет президентом». Ведь любая власть действует для оставления своего преемника. Каково ваше мнение о преемственности?



- В этом году будут президентские выборы. Кто в будущем станет президентом, решит бог и народ. Президентом будет тот, на чьем роду это написано.



- Президент Алмазбек Атамбаев управлял страной 6 лет. Смог ли достичь поставленных впереди целей?



- Завершается срок президента Атамбаева. Его нынешним успехам и недостаткам за время правления должен давать оценку народ. Есть и преимущества и недостатки.



- Перечислите…



- Например, привозит деньги из заграницы. Но насколько они эффективно использованы, этого нет. Оценку этому можем давать, только сравнивая с чем-то. Оценка будет дана после окончания президентского срока и ухода, в зависимости от новоизбранного пришедшего человека. Сегодня народ дает оценку ранее отработавшим президентам. Придет время, будет дана оценка.



- Мы уже заранее начали президентские выборы. Вы полагаете, каким будет влияние на выборах пророссийских, прозападных сил?



- Судьбу человека, который станет президентом, решат не какие-то силы, а решит народ, это зависит от народа. На чьем роду написано богом, кого поддержит наше население, тот человек будет избран. В противном случае с его возможностями будет сложней.



- Исполнилось 7 лет с кровавых событий 7 апреля. Вы считаете, достигнута цель?



- Вышедшие на площадь 7 апреля ставили цель – пусть будет законность, справедливость. Есть ли сегодня устанавливающая справедливость судебная система? Нет. Спросите любого от простого человека до занимающего большую должность, он скажет «нет». Такую несправедливость я тоже пережил, вижу. Эту сферу мы должны твердо держать. Мы говорим: начата реформа в силовых органах. Если бы все написанное на бумаге реализовалось на практике, то нам подобало бы сказать, что в силовых органах сделана реформа. Возьмем, к примеру, Министерство внутренних дел. Должная к выполнению работа этого министерства – обеспечение безопасности кыргызских граждан. Есть ли это сегодня? Нет. И в этой сфере необходимо делать реформу.



Возьмем специальные службы. Например, ГКНБ. Этой службе необходимо бороться с терроризмом, экстремизмом, с угрозами государству. Они борются с оппозицией, заняты прослушиванием телефонов политиков, устройством интриг. Необходим кто-то, спрашивающий с них. Парламенту надо сказать: «Мы выделяем вам столько-то денег. Какую работу вы выполняете?». Следовательно, можно заметить уменьшение опытных кадров. Поэтому необходимо реформирование. Они должны прекратить прослушивание внутренних граждан. Пусть прослушивают телефоны людей, подозреваемых в терроризме, экстремизме. Пусть следят за людьми, приносящими угрозу целостности Кыргызстана как государства. Кто бы ни был, неправильно сажать, возбуждать дело. Согласно принятой Советом безопасности реформе у них нет права вмешиваться в экономические дела.



- Следовательно, совсем не было реформы в судебной и сфере правоохранительных органов?



- Не могу сказать, что в судебной системе совсем не было реформы. На основе подписанного в конце года приказа должна завершиться реформа в правоохранительной сфере, запаздывает.



- Вы еще не говорили, что «на президентские выборы от троих выдвинусь я». Но среди народа ходят разговоры «оказывается, пойдет вместе с Темиром Сариевым, не верит в себя». У вас есть планы пойти вместе с Сариевым?



- Мы объявляли об объединении нас троих: Камчыбека Кыдыршаевича, Адахана Кимсанбаевича и меня. И сейчас на этой основе ведем работу. Не спрашивая у нас троих, распространяют какие-то сплетни, присоединяя к какому-то человеку. Дело в том, что мы втроем встречаемся со многими политиками, ведем работу. Это нормальное явление. Это считается рабочим процессом. Не только мы, но все политики согласовывают, советуются, проводят круглые столы. Нельзя же писать что-то, будто очнувшись ото сна. Я говорю с каждым политиком. Если намереваются поговорить, я готов от имени группы пойти и еще переговаривать. Но мы ни к кому не пойдем просительно. Если на то будет божья воля, мы из этой группы выдвинем одного на президентские выборы и достигнем победы. Когда придет время, мы объявим народу, я ли выдвинусь, Адахан Кимсанбаевич или Камчыбек Ташиев. Мы объединились, и я надеюсь, достигнем победы.



- Но вот мучаются, не могут разлучить вас троих. Вы говорите «достигнем победы», опираясь на эту силу?



- У нас был великий акын ныне покойный Эсенгул Ибраев. В одной из пламенных строчек этого человека было такое: «Сен кимсин? Болгуч болсон эненди бол атандан. Эженди бол жезденден». («Кто ты? Если ты разделяющий, отдели свою мать от отца, отдели свою тетю от дяди»). Мне хочется напомнить эти слова разделяющим. Со дня нашего объединения нас постоянно разделяют, или же мучаются, не в силах разделить. Прежде чем распространять сплетни написали бы лучше приносящие пользу Кыргызстану вещи. У Кыргызстана есть великолепные горы, сильные личности, история, есть Манас, Токтогул. Пусть пишут обо всем этом, а не занимаются сплетнями.



- Если бог даст, и кто-то из вас один станет президентом, то нам надеяться, что двое тоже обязательно пойдут на большие должности?



- Я четыре года не работаю в правительственных работах. Желающему работать человеку и так можно работать, не обязательно идти на большие должности. Если при достижении победы один из нас пойдет на должность, то мы, оставшиеся двое готовы также приносить пользу народу без должности.



- Вы один из специалистов, отлично знающих финансовую систему страны. Наш внешний долг превысил 65% от внутренней валовой продукции. Не говорит ли это, что кыргызская экономика стоит на коленях?



- При наличии возможностей у государства можно рассматривать с позиции этих возможностей и повести работу. Все государства берут в долг. Мы должны рассмотреть эту сторону: будет ли эффективен или нет этот взятый заем, окупит себя завтра или нет? Сегодня взятые нами долги не оправдывают сами себя, не закрывают. Например, у Америки есть долг больше объема внутренней валовой продукции. А ведь какая развитая страна Америка. Поэтому, если бы мы получаемые в долг кредиты или займы использовали в отраслях, поднимающих заводы, фабрики, ВВП, то государству была бы значительная помощь. А сегодня большую часть взятых долгов мы тратим на дороги, школы. Но использование долговых денег обходится нам дороже. Если бы мы построили специальные заводы, фабрики, выпускали продукции, приносящие финансы, то на поступающие от них доходы было бы хорошо строить школы или больницы.



- Когда государством на вас было возбуждено уголовное дело, говорили: во время руководства Налоговой службой он не смог выполнить план одного месяца. Сейчас руководящие Налоговой службой люди не могут выполнить годовой план, например, вместо того чтобы ответить за это, переведен на другую должность. Должен ли привлекаться к ответственности руководитель, не сумевший выполнить годовой план?



- Скажу как человек, работавший в Налоговой службе, есть различные причины невыполнения плана. Если не растет экономика, идет мировой экономический кризис, то поставь в то место руководителем хоть робота, он не сможет выполнить. А меня привлекли к ответственности, говоря «план одного месяца по сравнению с предыдущим месяцем поступил на 2 млн 300 тысяч сомов меньше». Это совершенно противоречит закону. Придет время, также ответят возбуждавшие уголовное дело, привлекавшие к ответственности. Причина в том, что такой вещи не было в практике.



Если никто ни копейки не украл, но винить «поступило на 2 млн 300 тысяч сомов меньше по сравнению с предыдущим месяцем» это сама по себе безграмотность. Сравнивая, сопоставляют с аналогичными месяцами прошлого года. По сравнению с теми месяцами мы дали рост. Во-вторых, впервые в истории парламента за принятое всем парламентом решение сказали «пусть ответит один депутат» и привлекли к ответственности меня. Это произошло впервые в истории Жогорку Кенеша. По данному поводу тоже придет время, перед законом ответят те, кто из-за этого возбудили дело и совершили такое.



Источник: газета «Жаны ордо» №12 от 07.04.2017/стр.8

http://www.gezitter.org/interviews/59003/