Т.Акун – президенту Атамбаеву: "Существует реальная угроза повторения очередной народной революции"

Т.Акун: С молниеносной скоростью растут ряды тех, кто критикует репрессивные действия властей по отношению к оппозиции



Президенту

Кыргызской Республики

А. Ш. Атамбаеву



Уважаемый Алмазбек Шаршенович!



Сложившаяся в стране напряженная политическая ситуация готова достигнуть апогея. Напряженность началась 7 месяцев назад, а последние политические аресты усилили кризисное состояние. К сожалению, в первую очередь в усилении политического кризиса виновата не оппозиция и другие силы, а вы, несмотря на то, что вы президент.



Если критическая ситуация не будет урегулирована, а продолжит обостряться, то в финале приведет к народным волнениям, и вполне реальной станет угроза повторения еще одной народной революции. Поэтому я прошу вас как всенародно избранного президента подумать, пока не поздно, о будущем нашего народа. Я очень прошу вас пойти на компромисс с заключенными лидерами и представителями оппозиции.



Во время своего президентского срока вы делаете для народа много прогрессивных и заметных дел. Народ это знает. Но ваши агрессивные действия последнего времени по отношению к оппозиции народ расценивает как политические гонения. С молниеносной скоростью растут ряды тех, кто критикует репрессивные действия властей по отношению к оппозиции. Особенно вызывает раздражение народа задержание Омурбека Текебаева словно террориста, избиение братьев и детей Садыра Жапарова и их коллективное привлечение к ответственности. Вы способствовали арестам представителей оппозиции, до этого назвав перед народом имена десятка представителей оппозиции, выставив их одиозными. Никто не может назвать человека виновным без вынесения судебного решения, даже президент, такие необдуманные слова главы государства судебные правоохранительные органы принимают как специальные указания к действиям.



Я прошу вас не вставать в конфронтацию с представителями вашего народа вашими оппонентами, а проявлять уважительное отношение к их независимому мнению. Не подвергайте их политическим гонениям за их слова в ваш адрес и бесстрашный характер. Были случаи в прошлом, когда вы резко критиковали тогдашних президентов Акаева и Бакиева. Но они, хотя и преследовали вас, но не избивали при этом ваших детей и родственников, не бросали их за решетку. Напротив, был факт, когда Бакиев назначил вас премьер-министром. В акаевское же время вы столкнулись с трудностями позже, а в самом начале, как сами говорили, процветал ваш издательский бизнес. Президент страны должен быть великодушным, как баатыр Манас.



Поэтому я прошу вас помиловать десятки заключённых оппозиционеров – жертв политических репрессий – во главе с Омурбеком Текебаевым и Садыром Жапаровым, выпустить их на свободу. За свою вину они пусть ответят перед следствием и судом.



Вторая просьба: прошу вас защитить права граждан, подвергшихся пыткам во время задержания, взять под контроль назначение достойного наказания сотрудникам правоохранительных органов, которые во время задержания подняли руки на мирных граждан, подвергли пыткам.



Если вы совершите такие шаги, только в этом случае в стране будет мир, и мы сможем предупредить еще одни большие волнения и беспорядки. Если вы не прислушаетесь к этому обращению, будете творить то, что захотите, то в будущем раскаетесь из-за того, что втянули страну в ещё одно бедствие.



С уважением,

Турсунбек Акун,

председатель Демократического движения Кыргызстана.

Источник: sayasat.kg

http://www.gezitter.org/politic/58890/