Алмазбек Атамбаев: Как глава государства я не могу спокойно наблюдать, как народ становится заложником домыслов и слухов, различных манипуляций

А.Атамбаев: Одним из главных завоеваний апрельской революции стало то, что Кыргызстан стал страной свободных людей, где есть реальная свобода слова

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал сегодня на вручении верительных грамот, чем настоящий журналист отличается от сплетника.

«За регулярным и целенаправленным огульным шельмованием всенародно избранного главы государства и всей страны, за фейковыми новостями и откровенной демагогией отчетливо видны попытки дестабилизировать ситуацию перед намеченными на 19 ноября выборами нового президента Кыргызстана», — сказал он.

"Поэтому я убедительно призываю вас строго придерживаться журналистской этики и доводить до сведения общественности только правдивую и объективную информацию. Этого требует закон. И именно этим настоящий журналист отличается от сплетника и клеветника",- Алмазбек Атамбаев

«Свобода — это, прежде всего, ответственность. Любая свобода заканчивается там, где нарушается свобода другого. Именно так и надо рассматривать свободу слова», — подчеркнул он.

«Хочу открыто сказать: я против того, чтобы в Кыргызстане вводилась уголовная ответственность за клевету. Но клеветники как-то тоже должны отвечать, хотя бы финансово, потому что на их моральную ответственность полагаться нельзя. Клеветник — это моральный урод. И наш пророк Мухаммед сравнивал клеветников с каннибалами, которые ели трупы своего брата, сестры, матери или отца», — отметил Алмазбек Атамбаев.

«По уровню свободы слова Кыргызстан занимает ведущее место среди стран региона», — также заявил президент Кыргызстана.

«Сегодня я у вас займу чуть больше времени, — сказал он, обращаясь к дипломатам. — Вы обязаны по долгу службы отслеживать ситуацию в странах аккредитации. И возможно, вы с испугом читаете наши газеты. Вы знаете, что у нас нет запретных тем, которые бы не освещались в СМИ».

«По уровню свободы слова КР занимает ведущее место среди стран региона. Это признано и международными рейтингами. Одним из главных завоеваний апрельской революции стало то, что Кыргызстан стал страной свободных людей, где есть реальная свобода слова», — отметил Алмазбек Атамбаев.

«Сегодняшняя шумиха в некоторых СМИ вызвана моим жестким выступлением по поводу ситуации в информационном поле страны. Люди обеспокоены тем, как в СМИ целенаправленно распространяется лживая информация, откровенная клевета. Как глава государства я не могу спокойно наблюдать, как народ становится заложником домыслов и слухов, различных манипуляций», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

«Во всем мире применяется достаточно суровое наказание за клевету. В США и Франции можно поплатиться не только крупным штрафом, но и угодить в тюрьму сроком до пяти лет. Строгие наказания в Бельгии, Швеции, Норвегии, Великобритании. Уголовное наказание также предусмотрено в Литве, Латвии, Индии, Норвегии, Черногории, Чехии, Швейцарии. Я уже не говорю про наших соседей — от Казахстана до Туркменистана», — резюмировал Алмазбек Атамбаев.

Источник - 24.kg