Наталья Никитенко, депутат Жогорку Кенеша: "Если власть продолжит притеснять нашу партию, то она столкнется с серьезным сопротивлением со стороны народа"

Н.Никитенко: Все это я воспринимаю как политическое преследование, чистку политического пространства...



Мы побеседовали с депутатом фракции "Ата Мекен" Натальей Никитенко о политической ситуации, о задержании О. Текебаева, получили ответы на интересующиеся нас вопросы.

- Бесспорно, что на сегодняшний день появилась уличная оппозиция. Почему этот вопрос не был разрешен в парламенте?

- Честно говоря, мы старались решить скандальные дела в парламенте, но, к сожалению, большинство коллег нас не поддержали. Поэтому мы были вынуждены выйти на улицы. Я воспринимаю это как абсолютную несостоятельность парламента. Что касается задержания лидера фракции с грубым нарушением закона, то это политическое преследование. Парламент должен был незамедлительно отреагировать на это, но лидеры других фракций, кроме Бакыта Торобаева, а также спикер не оказали поддержку. Их молчание я связываю с тем, что у них есть определенные интересы, связанные с приближающимися президентскими выборами. Сегодня нужна была реакция со стороны парламента, даже если бы мнения были бы разными, нужна была реакция.

- Можно ли происходящее расценить как подготовку к президентским выборам?

- Не знаю, каково мнение президента. По-моему, сейчас идет чистка политического пространства. Происходящие события начались не сегодня и не вчера. Прошло достаточно времени. До этого возбудили дело по мародерству, попытались дискредитировать лидера партии. По-моему, они не воспринимают всерьез партию "Ата Мекен", потому что являющийся основной страны простой народ всегда был на стороне нашей партии. Я благодарна людям, оказывающим поддержку. Не сомневаюсь в том, что они верят в нашего лидера. Крайне недовольна отношением к нашему лидеру, посреди ночи отвели в военный суд, который ныне пустует, а не в Первомайский суд. Если все решает суд, то чего они боялись? Поэтому все это я воспринимаю как политическое преследование, чистку политического пространства.

- Как далее будут развиваться события?..

- Мы не прекратим бессрочные митинги и поднимем вопрос в парламенте. Мы будем требовать у власти и судей вынесения чистого решения, объясним, что наши требования являются народными. Мы постараемся посредством СМИ и мирных митингов донести до народа несправедливость, потому что сегодня правда не будет донесена до народа посредством правительственного телевидения и радио. Нарушена конституционная статья "О презумпции невиновности", до решения суда ОТРК начал одностороннюю клевету. Они создают общественное мнение путем очернения политического оппонента. Если власть ничего не боится, то почему идет на такие шаги?

- Как вы думаете, не сломает ли власть до президентских выборов партию "Ата Мекен" и вашего лидера Омурбека Текебаева?

- У "Ата Мекена" есть история, есть заслуги, поэтому у преследования должны быть пределы. Если они будут выдвигать фабричные, похожие обвинения в сторону партии "Ата Мекен", притеснять, то среди общественности появятся существенные протестные настроения, что приведет к тяжким последствиям.

- Не думаете ли вы, что наша власть все это проделывает под давлением или по указанию какой-либо державы?

- Пока рано так говорить. Но думаю, это дело рук внутренних врагов, которые при падении одной власти переходят на сторону другой власти, занимают определенные позиции, сведя на нет основные принципы демократии. Демократия не может сформироваться за короткое время, нужно доверие народа, понимание. У нас нет сильного парламента, который потащит в сторону демократии. Поэтому я думаю, что нашими современными врагами является группа людей, которые не хотят отказываться от коррупционного пути, желают работать по-старому. Простые жители Кыргызстана хотят жить вне коррупции. Поэтому народ требует справедливости и готов оказать сопротивление.

Источник: газета "Майдан.kg" №8 от 08.03.2017 / стр. 7

http://www.gezitter.org/interviews/58283/