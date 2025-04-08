Курманов: Я впервые столкнулся с митингом, которого нет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сколько у нас уже было митингов и демонстраций – не счесть. Что они дали простому народу?

Общественный и политический деятель Зайнидин Курманов в комментариях «Кабару» рассказал, что впервые наблюдает деструктивную псевдополитическую активность, основанную на иллюзиях, которые вообще никак не совпадают с реальностью. Так эксперт отреагировал на новости о митинге, которого в Бишкеке не было, на который граждан зазывали бежавшие из страны активисты.

«Сколько у нас уже было митингов и демонстраций – не счесть. Что они дали простому народу? Ничего! Но за все это время, за несколько десятков лет я впервые столкнулся с тем, что бывают фейковые акции протеста. Когда их нет, но на них призывают кого-то выйти, чтобы создать толпу. И то, что никто не вышел и никуда не побежал, хороший показатель того, что наш народ перестал верить лживым новостям и вестись на уловки провокаторов.

С точки зрения истории, это можно назвать гапоновщиной. Это когда оратор-провокатор может собрать народную массу под каким-то предлогом, и столкнуть людей между собой. Такие люди у нас были, есть и будут, к сожалению. Есть просто отчаянные, страдающие от избытка адреналина, а есть и делающие на этом бизнес.

А вообще, чтобы мятежи или прочие действия подобного рода состоялись, должны быть какие-то предпосылки. Тут мы столкнулись с тем, что кому-то стало скучно, и они решили покуражиться и поиграть. Таких людей нужно воспитывать и учить хорошим манерам, чтобы они больше так не делали», - сказал Зайнидин Курманов.

Источник: Кабар