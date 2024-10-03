Феликс Кулов: Надо быть полным идиотом, чтобы злоупотреблять доверием президента

Ф.Кулов: Практика оказания дополнительной материальной поддержки чиновников, которые занимают ответственные посты, имеет место и в некоторых других странах

Президент Садыр Жапаров в интервью КНИА «Кабар» сообщил, что платил из личного фонда экс-главе ГУ «Унаа» Рустаму Джокоеву 2 тысячи долларов. Деньги шли как доплата к зарплате, чтобы исключить коррупцию. Тем не менее, Рустам Джокоев задержан вместе с несколькими подчиненными по подозрению в коррупционных действиях по выдаче водительских удостоверений.

Почему высокие зарплаты не сдерживают коррупционные аппетиты чиновников, Vesti.kg прокомментировал экс-премьер-министр, экс-глава МВД и МНБ Феликс Кулов.

«Сначала по поводу выплат. Кроме Джокоева, Садыр Жапаров аналогичную помощь оказывал из своего внебюджетного фонда еще 40 руководителям. При этом главным условием такой материальной надбавки было только одно – работать честно, не нарушать закон. В обществе это интервью вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые СМИ задались вопросом: почему президент платит из собственного фонда, и нет ли здесь элементов коррупции? Во-первых, президентский фонд создан на основе соответствующих нормативных правовых актов. Он формируется за счет источников, которые не запрещены нашим законодательством. В том числе, как указано в положении, от «средств, возмещаемых по коррупционным делам». Средства направляются на различные цели по усмотрению президента», - полагает он.

В этом, считает Феликс Кулов, нет нарушения закона.

«Кстати, практика оказания дополнительной материальной поддержки чиновников, которые занимают ответственные посты, имеет место и в некоторых других странах. Например, в России руководители некоторых министерств и ведомств могут по решению главы государства одновременно возглавлять государственные хозрасчетные предприятия и ассоциации. И получать там вторую зарплату. Во-вторых, о какой коррупции может идти речь, если надбавка к зарплате как раз дается, чтобы чиновник не воровал?! Причем, глава государства неоднократно предупреждал об ответственности. Отсюда простой вывод: надо быть полным идиотом, чтобы злоупотреблять доверием президента и заниматься коррупцией», - отметил Кулов.

По его мнению, задержание Рустама Джокоева должно стать хорошим отрезвляющим уроком для всех остальных руководителей госструктур.

«Что же до момента, почему высокие зарплаты не спасают от коррупции некоторых руководящих работников, то на этот вопрос нет однозначного ответа. Многое зависит от самого человека. Тут важно создание эффективной системы контроля работы чиновников, их повышенная степень ответственности за совершенные преступления и неотвратимость наказания», - уверен политик.

Напомним, глава государства прокомментировал задержание руководства и сотрудников ГУ «Унаа», в котором рассказал о дополнительной материальной поддержке чиновников.

Михаил Готфрид

Источник - Vesti.kg