Калнур Ормушев: "Да, семена коррупции были посеяны в период правления Акаева, но масштабно выношены и взращены они были другими политиками и лидерами"

К.Ормушев: "Аскар Акаев стал во главе кыргызского государства не путем интриг и переворотов и даже, можно сказать, не по своей воле"

- Вопрос касается не только Акаева - человека, его персоны. Этот вопрос прежде всего имеет государственное значение.

Как минимум 100 лет со дня образования Кара-Кыргызской автономной области и 30 постсоветских лет мы строим наше государство, но, боюсь, еще рановато заявлять о завершенном объекте. Пока много у нас недоделок.

В любом деле нужно изучать успешный опыт. Нам за таким опытом далеко, за моря, за океаны, ходить не надо. За забором от нас находится государство, которому 50 веков. Китай волей, интеллектом, устами Дэн Сяопина оценил деятельность Мао Цзэдуна, который является не только одним из основателей Китайской Народной Республики, но также и автором культурной революции, куратором движения хунвейбинов - молодежи, избивавшей, фигурально и буквально, инженеров, ученых, писателей, ветеранов труда и партии, губителем воробьев, трупы бедных пташек вывозились грузовиками.

Несмотря на эти и многие другие негативные факты в деятельности Великого кормчего, Дэн Сяопин признавал, что Мао Цзэдун, конечно, ошибался, но на 30%, а на 70% был прав. Китай сохранил Мао Цзэдуна как лидера и в мавзолее, и на юане, и в великой истории Китая.

Нам следует помнить, что Аскар Акаев стал во главе кыргызского государства никого не расталкивая локтями, не путем интриг и переворотов и даже, можно сказать, не по своей воле, а по воле депутатов "легендарного парламента". Они, которые предпочли не фейковым, а воистину легендарным Масалиеву и Аманбаеву в последующем так яростно критикуемого Акаева, почему-то не посыпают свои головы пеплом.

По-моему, соотношение плюсов и минусов, черного и белого у Акаева даже получше, чем у Мао Цзэдуна. Но главное - никаким топором невозможно вырубить то, что написано на скрижалях истории. Акаев в течение 15 лет возглавлял Кыргызскую Республику. Лишать Акаева статуса экс-президента - значит вычеркнуть эти полтора десятка лет жизни нашего народа, и хорошие, и тяжелые, и мучительные дни и события.

В жизни, пока мы живы, хороших моментов всегда больше, явно не менее 70%. И все они наши. Мы, конечно, можем оставить себе только ясные дни. Но хмурые дни все равно возвратятся к нашей судьбе!

Да, семена коррупции были посеяны в период правления Аскара Акаева (а может, и до него). Но масштабно выношены и взращены они были другими политиками и лидерами. Поэтому мне близка позиция опытных, объективных, мудрых китайцев.

Мы должны отделять добрые, нужные нам зерна от плевел, суметь увидеть в любом событии и личности и хорошее, и негативное. А то мы такие радикалы-максималисты, да еще и гордимся этим. Такие радикалы, будь с нами сейчас Чайковский, боюсь, не слушали бы его величайшую музыку, а муссировали в соцсетях тему его сексуальной ориентации. Аскар Акаевич был событием, явлением в кыргызской истории. И я, как гражданин, политик, общественный деятель, однозначно высказываюсь за восстановление ему статуса экс-президента.

Феликс Кулов, который, кажется, более всех пострадал от "хмурых дней" периода правления Аскара Акаева, заявил о своем прощении Акаева, как только вышел из тюрьмы. Кулов ни разу не бросил в него камень, никогда не ударил лежачего, хотя именно он имел такое право. Но Кулов благородно и по-государственному относится к Акаеву. Думаю, нашим политикам и согражданам следует учиться у Феликса Шаршенбаевича.

Полагаю, депутаты парламента скорее примут положительное решение, чем не примут. Аскар Акаевич - ученый, профессор точных наук, аналитик, опытный политик, бывший до того, как стать президентом, завотделом ЦК Компартии Киргизии, депутатом Верховного совета всего Советского Союза. Очевидно, он достаточно проанализировал, взвесил, просчитал все, прежде чем подавать такое заявление.

В наших парламенте, правительстве, администрации президента работают крутые юристы. Они найдут возможность решения задачи в рамках правового поля, сумеют повернуть дышло закона туда, куда укажет перст судьбы нашего государства.

Но почему Аскар Акаев подал заявление сейчас? У него скоро юбилей. Каждый день рождения - повод подводить итоги. Но 85 лет - очень серьезная дата, когда невозможно не думать о своем жизненном пути. Очевидно, важно к такой дате разрешить эту задачу, превратить ее в положительное, яркое пятно своей биографии. Это можно понять. И принять. Если будет принято положительное решение, оно станет хорошим явлением в истории строительства Кыргызской Республики.

Источник - Кактус.Медиа