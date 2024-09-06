Феликс Кулов: Реабилитирован Акаев был бы, если бы надзорный орган вынес решение, что в его действиях не было состава или события преступления

Ф.Кулов: Но Акаева нельзя реабилитировать, сказав, что он лично никого не убивал, когда погибли семь человек в Аксы, как это было во времена Бакиева.

- В законе о гарантиях деятельности президента есть отдельная статья о статусе экс-президента. Там есть моменты, как президент лишается этого статуса: если совершает преступление, то тогда Генеральная прокуратура вносит предложения Жогорку Кенешу. Затем парламент поручает Генпрокуратуре разобраться и после принимает решение.

В 2003 году, когда закон о гарантиях деятельности президента был принят, Аскар Акаев расписал себе очень много привилегий, как первому президенту. В том числе, если он уходит, то его семья остается на полном обеспечении государства, он неприкасаемая личность, может быть членом Совета безопасности, может в любое время выступать в парламенте. Когда он ушел, все эти привилегии у него забрали, но не лишили статуса экс-президента. Было непонятно, какие за ним остались гарантии. Тогда упустили эти юридические моменты. С ними надо разбираться. В последующем в закон много раз вносили изменения.

Затем приходит временное правительство, которое говорит, что Акаев виноват в расстреле людей при аксыйских событиях, что он допустил передачу территории Китаю и Казахстану, что он узурпировал власть путем проведения всенародных референдумов и так далее. Поэтому временное правительство лишило его статуса экс-президента. Тогда не было никого, только временное правительство.

Байсалов говорит, что декреты временного правительства не имеют юридической силы. Однако тогда возникает другой вопрос: если декреты временного правительства не имеют никакой юридической силы, тогда все их решения надо отменить. Но тогда будет анархия! Понимаете, к чему это приведет? То есть и все временное правительство незаконно пришло к власти. Возникает много непростых юридических моментов.

Что теперь делать? Как их разрешить? Когда Генеральная прокуратура рассматривала дело по "Кумтору", она вынесла решение, что Акаев был соучастником преступления по коррупции в "Кумторе". Он пошел сотрудничать с ними, признал свою вину, раскаялся, свалил вину на правительство, которое, по его словам, его подвело, хотя оно ничего не могло сделать без него, и прокуратура прекращает дело в отношении него за истечением срока давности.

Говоря простым языком, понятным для народа, прокуратура говорит, что ты виноват, но мы тебя осудить и посадить не можем, потому что все сроки прошли. Так же как сейчас говорят в отношении Адахана Мадумарова.

Но это не реабилитация! Это просто прекращение дела. Реабилитирован Акаев был бы, если бы надзорный орган вынес решение, что в его действиях не было состава или события преступления. Вот это реабилитация. Как это было, например, в отношении наших незаконно репрессированных в 1938 году. Были решения судов, что в их действиях не было состава преступления. После юридической реабилитации наступает политическая реабилитация в восстановлении чести и достоинства: их наградили, посмертно присвоили звания героев.

Так вот здесь возникает вопрос по Акаеву. Подчеркну, что лично я его простил, в первый день, как только освободился из тюрьмы 24 марта, и сказал, что в политике недопустима месть, иначе будет неправильно, мы страну развалим, народ разделим. Но Акаева нельзя реабилитировать, сказав, что он лично никого не убивал, когда погибли семь человек в Аксы, как это было во времена Бакиева. Да, дело прекращено, но он признан виновным в соучастии в коррупции, однако сроки прошли, поэтому его нельзя посадить.

В таком случае Генеральной прокуратуре необходимо пересмотреть дело и принять решение, может ли он быть полностью реабилитирован за отсутствием в его действиях состава преступления.

Но есть и моральная сторона. О себе скажу: меня, когда в первый раз посадили, оправдал Военный суд, потом меня посадили во второй раз по этому же делу и осудили на семь лет. Потом добавили три года. Но меня впоследствии полностью оправдали Верховный суд, Комитет по правам человека ООН (впервые в истории Кыргызстана). За меня заступились депутаты Госдумы, известные российские адвокаты и Конгресс США. Поэтому морально я себя чувствую полностью реабилитированным и юридически тоже.

А то, что жена Акаева управляла, и дети пришли к власти, об этом все знают. Это тоже моральная сторона. Это не преступление. А вот юридические моменты надо посмотреть.

Подчеркиваю: юридически во всех вопросах надо разобраться, а не просто формально, по-примитивному подойти, сказав "Ал жакшы адам". Так не пойдет, это политика. Мы должны показать, что действуем в рамках закона. Я не за и не против реабилитации Акаева, но сначала мы должны все юридические моменты убрать, потому что они вызывают напряжение.

Источник: Кактус.медиа