Каныбек Осмоналиев: Пора открыто озвучивать имена коррупционеров

К.Осмоналиев: По моему уже пора безжалостно наказывать всех этих воров и коррупционеров

Экс-глава Национальной комиссии по госязыку и бывший министр образования КР Каныбек Осмоналиев убежден, что в борьбе с коррупцией необходимо переходить на следующий этап. Об этом он сказал в интервью СМИ.

По его словам, со стороны государства идёт непрерывная борьба с коррупцией и взяточничеством, и общество Кыргызстана полностью поддерживает эту "священную войну".

"Все мы видим решительные действия президента КР Садыра Жапарова и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Но почему-то количество задержанных коррупционеров не уменьшается. Более того, к примеру, задерживают какого-либо чиновника с поличным и не успели завести на него уголовное дело, как на этом же месте задерживают другого. То есть выходит, что за 33 года наше общество уже воспринимает коррупцию как обычное явление.

Кто из прошлых руководителей страны вел такую решительную борьбу с коррупцией?Наоборот вместе со всей своей многочисленной родней они грабили нашу страну. Как результат миллионы наших граждан в поисках лучшей доли трудятся за рубежом", - сказал он.

Осмоналиев отмечает, что все эти годы коррупционеры, сосущие кровь народа, продолжают жить в свое удовольствие.

"В этой связи правильно и своевременно Камчыбек Ташиев объявил следующий этап борьбы с коррупцией. По моему уже пора безжалостно наказывать всех этих воров и коррупционеров. Для начала нужно уже открыто озвучивать их имена. Это требование сегодняшнего времени. Справедливое и законное наказание народ поддержит. Другого пути нет", - добавил он.