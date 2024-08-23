«Борьба с коррупцией - это не разовое мероприятие, это - постоянная работа», - президент Садыр Жапаров

Б.Бакетаев: "Самое главное, народ поддерживает ту идеологию и философию, которую исповедуют Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев".

В прошлом году 15 декабря, выступая на втором Народном Курулутае президент Садыр Жапаров особо подчеркнул: «Борьба с коррупцией - это не разовое мероприятие, это - постоянная работа. Коррупция – это социальное зло не только нашего народа, но и всех стран мира. Из-за коррупции наша страна почти 30 лет не развивалась, богатыми стали лишь отдельные люди, а простой народ жил в нищете. В настоящее время антикоррупционные меры идут полным ходом. Миллиарды долларов возвращаются в государственную казну».

Сегодня продолжается активная борьба с коррупцией. Вот самый свежий результат работы правоохранительных органов, особенно, Государственного комитета национальной безопасности. В Кеминском районе Чуйской области возвращен государству участок земли площадью более 353 гектара, который в свое время был незаконно приватизирован. Участок расположен на окраине города Кемин. Решением главы государства на этом участке Государственная ипотечная компания построит жилые дома в 9 этажей. Квартиры под ипотеку сроком на 25 лет получат более 100 тысяч семей.

Строительные работы начнутся весной следующего года.

Вот, что вспоминает о тех временах политолог Бакыт Бакетаев: “В свое время приватизация была проведена слишком несправедливо, потому что в этом были замешаны “новодемократы”. Ссылаясь на законы, которые и сами писали, приватизировали по бросовым ценам целые заводы и фабрики, дома отдыха, пансионаты и детские сады. При этом они должны были не нарушать условия приватизации. То есть, если завод выпускал, скажем, кастрюли, то он и должен был изготавливать их. Если был приватизирован детский сад, то он должен был оставаться детским учреждением. Но на самом деле они же превратили детские садики в личные дома, в пивзаводы и т.д.”.

О борьбе с коррупцией заявляли все президенты, пришедшие к власти после первого президента. И все их обещания оставались только на словах. Коррупция процветала, богатела кучка людей, крутящихся в околовластных структурах, а простой народ нищал.

Нынешняя власть тоже громко заявила о борьбе с коррупцией. Общество, разуверившееся в обещаниях прежних властей, с иронией и скептицизмом восприняло лозунг о борьбе с коррупцией.

Но вскоре, действительно, начались громкие аресты бывших и действующих чиновников, замешанных в коррупционный делах. И все они за сотрудничество со следствием были отпущены из-под ареста. При этом они возместили ущерб, причиненный государству. В обществе были возмущения, мол, почему их отпустили, «вор должен сидеть в тюрьме». Президент Садыр Жапаров сам дал на это вполне вразумительный ответ: «Зачем содержать их в переполненных исправительных учреждениях и тратить на них государственные средства. Они и так получили свое наказание – лишились имущества».

“Все что делается в настоящее время совершенно справедливо. Желательно, чтобы все это было проведено поголовно, а не выборочно. Самое главное, народ поддерживает ту идеологию и философию, которую исповедуют Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. Если ранее все президенты строили капиталистический социализм, то Садыр Жапаров и его друг, соратник и единомышленник Камчыбек Ташиев строят социалистический капитализм. Это очень разные понятия. Народ поддержит новую формацию, которую строят два друга”, - считает Бакыт Бакетаев.

Сегодня таких примеров уже не по пальцам со сосчитать. В государственную казну поступают миллиардные суммы, возвращено множество зданий, сооружений, земельных участков.

Главное, народ убедился, что нынешняя власть стала выполнять свои обещания. В социальных сетях появилось много обращений в адрес Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева с просьбой о помощи. Власть реагирует на такие обращения мгновенно и принимает соответствующие решения. Это укрепляет веру в справедливость.

Борьба с коррупцией активно продолжается. Конечно, искоренить ее трудно, но минимизировать можно. И это уже наблюдается во многих сферах жизни.

Источник - КАБАР