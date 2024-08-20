К селям привели… люди!

К.Абдрахматов: "Одна из главных причин - коррупция. Благодаря которой природу истребляют “законным” образом"...

Канат Абдрахматов - президент НАН КР и сейсмолог объяснил некоторые причины схода селей в стране. По мнению ученого сильное влияние оказывает антропогенный фактор. Вырубка лесов которые раньше могли сдерживать потоки воды. Неконтролируемый выпас скота, из-за которого горы “лысеют” а почва портится.



"Хозяйственная деятельность в наших многочисленных селах и городах непродумана и неразумна. Например, выпас скота вблизи сёл, судя по всему..., вообще не регулируется никакими правилами и нормами, а это привело к интенсивной эрозии. Дождевые осадки не задерживаются на склонах, на которых нет растительности, а просто скатываются потоками в долины. Леса вырублены, исчезли из-за пожаров! Пойменные леса, которые могли бы сдерживать потоки, выкошены, превращены в зоны отдыха. В тех же поймах строится жилье и др. здания. А здесь, между прочим, имеется водоохранная зона, шириной до 150 метров",- отметил сейсмолог.



Ну и одна из главных причин, по мнению Абдрахматова - коррупция. Благодаря которой природу истребляют “законным” образом: "Никуда не исчезла коррупция органов местного самоуправления, выдающих за определенную мзду разрешения на строительство. Результат мы сегодня наблюдаем на Иссык-Куле!".

Источник: "Апрель"