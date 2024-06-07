Петербургский международный экономический форум - важное событие года, - К.Ормушев

Бишкек, "Саясат.kg". Прошлогодняя командировка кыргызстанской делегации в Санкт-Петербург признается весьма успешной и продуктивной.

Важнейшим событием этой недели, без преувеличений, можно назвать 27-й Петербургский международный экономический форум, участие в котором примут свыше 17 тысяч человек из 136 стран мира.

В этом году главные дискуссии посвящены формированию новых точек роста в стремительно формирующемся многополярном мире.

Традиционными и желанными гостями любого международного экономического форума были и остаются центральноазиатские государства.

Некоторые дискуссионные площадки уже изживают себя, как это происходит, в частности, со Всемирным экономическим форумом в Давосе. Когда-то это мероприятие отображало самые прогрессивные смыслы и новаторские решения, но ныне в западной прессе уже почти не встретить позитивных рецензий на альпийский форум. Кажется, сам основатель и бессменный председатель ВЭФ в Давосе Клаус Швабе устал от безысходности и объявил об уходе в отставку со своего поста.

В то же время за последние годы ПМЭФ зарекомендовал себя в качестве важной экономической и переговорной площадки, которая предоставляет участникам замечательные возможности налаживать деловые контакты с международными партнерами, корректировать, сближать экономические и политические позиции, а также заключать соглашения по реализации самых амбициозных стратегических проектов.

Прошлогодняя командировка кыргызстанской делегации в Санкт-Петербург признается весьма успешной и продуктивной.

Впервые на полях форума была проведена панельная сессия деловых кругов «Бизнес-диалог Кыргызстан-Россия», по результатам которой бизнес-кругам Кыргызстана удалось продвинуть на самом высоком международном уровне национальные экономические интересы.

Серьезным импульсом для развития сельского хозяйства и туризма стало подписание соглашения об углублении межрегионального сотрудничества между Правительством Ленинградской области и аппаратом полномочного представителя президента КР в Чуйской области. С учетом мирового тренда на дедолларизацию весьма оригинально прозвучала инициатива выпустить на базе золота новую мировую расчетную валюту, тем самым реализовав идею золотого сома. В рамках молодежной программы Форума «Friends for Leadership» незаурядно проявили себя и наши IT-специалисты, которые представили свои новаторские и перспективные цифровые продукты. По результатам работы делегации были разработаны дорожные карты по совместной реализации проектов участников, подписаны соглашения о сотрудничестве и объявлены новые международные инициативы. Министр экономики и коммерции республики Данияр Амангельдиев высоко оценил значимость ПМЭФ для современного мирового хозяйства, подчеркнув, что в связи с исходом западных ТНК из России для кыргызстанского капитала открываются привлекательные ниши российского рынка, в которых будет весьма выгодно реализовывать совместные проекты в электротехнике и легкой промышленности.

Интенсивное обострение международной обстановки странами Запада никак не повлияло на желание руководства Кыргызстана поддерживать и расширять взаимовыгодные внешнеэкономические связи. В этом году от нашей страны участие в ПМЭФ примет первый заместитель председателя кабинета министров КР Адылбек Касымалиев.

Наиболее оживленные тематические дискуссии ожидаются по дедолларизации мировой торговли, цифровизации, исламскому банкингу, финансам и макроэкономике.

Активность Кыргызской Республики на международной арене способна обеспечить трансформационный рывок нашей экономики, о котором так часто приходится слышать с высоких трибун.

Исторический опыт наглядно демонстрирует, что высокий уровень доверия, готовность работы в новых форматах и многоярусное взаимодействие благоприятствуют поступательному движению по восходящей экономической траектории, которая в конечном итоге поднимает общественное благосостояние на новый уровень.

Калнур Ормушев,

кандидат экономических наук