Алмамбет Матубраимов: Русский язык в Кыргызстане необходим

Бишкек, "Саясат.kg". За последние 100 лет мы срослись душой с Россией, и в дальнейшем отношения будут еще крепче.

Об этом на конференции "Российские соотечественники ближнего зарубежья - сообщество единой судьбы" заявил председатель совета Ассамблеи народа Кыргызстана Алмамбет Матубраимов.

По его словам, русский язык в Кыргызстане необходим и у нас он считается родным.

Этот язык используется как официальный и на нем можно везде выступать. Русский язык необходим в Кыргызстане", - сказал Матубраимов.

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Отметим, в работе конференции приняли участие временный поверенный в делах РФ в КР Вадим Гусев, член Комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева, председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил Дроздов, член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Кавинов и другие.