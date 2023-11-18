Бактыгулов: ОПГ, как раковая опухоль затмила то, каким мог бы стать наш Кыргызстан

Ш.Бактыгулов: Хуже всего, когда организованная преступность буквально правит умами наших граждан.

Политолог Шерадил Бактыгулов прокомментировал ИА «Кабар» жесткие заявления главы ГКНБ относительно продолжения борьбы с ОПГ и коррупцией. Политолог уверен, что решительные и жесткие действия против криминалитета необходимы для сохранения основ государственных принципов и очищения вертикали власти.

«В мире давно доказано, что организованная преступность в ее многочисленных и многообразных формах угрожает политическому, экономическому и социальному развитию страны. Так, оргпреступность способствует насилию и коррупции, подрывает верховенство закона, добросовестное управление и демократический процесс.

Оргпреступность препятствует экономическому росту и сокращению бедности и создает серьезные риски для общественного здравоохранения и окружающей среды. Как это происходит? Оргпреступность – это не только бандиты с кастетом или трубой в руке, но и «купленные» люди в погонах таможенника, милиционера и так далее. Это и «белые воротнички» (банковские работники, депутаты разных уровней и другие чиновники) и прочие.

Их деятельность привела к тому, что в Кыргызстане создана экономика не свободного рынка на основе заслуг (meritocratic free-market), а, дипломатично говоря, экономика, ориентированная на получение ренты. По простому - экономика «барыг». Для них не существует никаких правил. Поэтому главенствуют «правила джунглей» вместо верховенства закона. Для них главное получить деньги, не важно каким путем. Поэтому мы теряем наших детей, наши города и села, нашу страну.

Хуже всего, когда организованная преступность буквально правит умами наших граждан. Безнаказанность пока еще остается широкой, организованная преступность стала способом ведения политической и экономической политики. Наша экономика и судебная система превратились в «потребительские рынки» для сообщников преступников. Они могли купить все, что угодно, земли в любом количестве, правоохранителей, юристов и т.д.

Из сообщений ГКНБ КР складывается следующая картина. Правоохранитель ужинает и выпивает в самом дорогом ресторане Бишкека, а обвиняемые, которым предъявлено обвинение в отмывании денег, находятся в Дубае. Лидеры ОПГ проводят лето, путешествуя по заграницам, или на худой конец на Иссык-Куле, в то время как их друзья «предприниматели» обманывают клиентов и отмывают деньги от наркотиков и рэкета. Этот печальный список можно продолжать. Это очень печальная ситуация. ОПГ, как раковая опухоль затмила то, каким мог бы стать наш Кыргызстан, который является очень красивой страной с огромным потенциалом.

Это наш дом, и его грабят и уничтожают наши же сограждане и граждане других стран, которых мы встретили как гостей.

Действия ГКНБ КР показывают, что времена для дипломатии с ОПГ прошли. Похоже, что в системе правосудия появились люди, у которых хватило воли и огня бороться с коррупцией и организованной преступностью. Задача сложная, так как есть люди коррумпированные, но еще больше ленивых и безответственных чиновников, имитирующих бурную деятельность. От них надо избавляться.

Другого выхода нет – либо Кыргызстан станет беднейшей страной на планете либо мы, наконец, то, поднимемся с колен и начнем строить цивилизованное и процветающие государство. У кыргызов есть поговорка «Атасынын байлыгы баласына жукпайт», что переводится как «Богатство отца не передается сыну». Но это высказывание можно перефразировать как «Атасынын мурасы баласына жугат» - Наследие отца передается сыну. Это означает, что добрые и славные дела отцов будут жить в памяти благодарных потомков. «Черные» дела останутся в «черной» памяти потомков, как деяния людей, грабивших и унижавших свою страну" - подчеркивает Шерадил Бактыгулов.

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