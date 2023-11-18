Эксперт: Если не ликвидировать все ОПГ, криминал разделит и развалит Кыргызстан

З.Абдыкадыров: Кто знает, может эта верёвочка тянется ещё выше?

Общественный активист Замир Абдыкадыров в комментариях ИА «Кабар» отметил, что в борьбе с криминалом наступает переломный момент. По сути анонсированный председателем ГКНБ Ташиевым новый этап очищения страны от ОПГ и коррупционеров, эксперт расценивает как водораздел, когда решается будущее страны.

«Жесткие заявления Камчибека Ташиева и продолжения борьбы с ОПГ, указывают на продолжении системного демонтажа криминальных и коррупционных структур, пустившие свои корни, в том числе в государственных структурах. Сейчас, по результатам работы спецслужб, мы видим масштаб проблемы. Мафия проникла не только в силовые структуры, но и в вертикаль власти. Под пятой у криминала оказались акимы, мэры городов, депутаты ЖК. Кто знает, может эта верёвочка тянется ещё выше? Судя по выступлениям главы ГКНБ, выявление чиновников крышуюших или работающих в связке с ОПГ, ещё далека от завершения.

В этом аспекте, хочется подчеркнуть, что если не будут ликвидированы все ОПГ, криминал постарается взять реванш, а потом разделит и развалит Кыргызстан. Поэтому, действия генерала Ташиева, имеют для будущего нашей республики переломное значение. Никто не должен уйти от ответственности, ни чиновники, связанные с ОПГ, ни сами бандиты. На мой взгляд, сейчас происходят события, которые имеют серьезное влияние на построение новой системы безопасности в Кыргызстане, на основе которой будет создаваться чистая и справедливая административно-управленческая структура. Но сначала, нужно покончить с криминалом и его влиянием на госуправление», - отмечает Замир Абдыкадыров.

Кабар