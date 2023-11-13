Эдил Марлис уулу: Призывы к митингам исходят из-за рубежа, понятно кто за этим стоит

Э.Марлис уулу: При этом объективных причин для недовольства властью я не вижу.

Эксперт в сфере безопасности Эдил Марлис уулу в комментариях «Кабару» рассказал о том, что попытки обострить общественно-политическую ситуацию в Кыргызстане в последнее время действительно участились. Для него это не является сюрпризом, этот вариант присутствует в закулисных геополитических играх всегда. Фейки и вбросы - это предвестники реальных действий, направленных на дестабилизацию, при этом Эдил Марлис уулу уверен, что массовые беспорядки в Кыргызстане вряд ли возможны, сейчас для этого нет никаких причин, а провокации извне должны жестко пресекаться компетентными органами.

«Отслеживая, откуда идут призывы выйти на митинги, можно сказать, что импульс к дестабилизации исходит далеко из-за пределов нашей страны. При этом объективных причин для недовольства властью я не вижу. Вбросы о том, что есть сильное недовольство и складывается предреволюционная ситуация, это, конечно, ложь. В данное время у нас все стабильно, в социальной, общественной, экономической и политической сфере установилась стабильность. Власть работает, и народ это видит.

Если обратить внимание на то, откуда исходят деструктивные посылы, то нужно отметить, что этим занимаются бывшие наши граждане, проживающие в Европе и Соединенных штатах Америки. Из-за пределов страны они пытаются искусственно создать предпосылки к нестабильности и сформировать атмосферу негативных ожиданий. Таким образом, в том числе измеряется градус недовольства. Эта практика давно и широко применяется западными политтехнологами.

Есть еще один важный момент. На мой взгляд, та тактика действий и те методы, которые используются против Кыргызстана, очень схожи с теми, что применялись в свое время для раскачивания Казахстана.

В общем, сейчас можно говорить о том, что идет накачка не только Кыргызстана, но и наших соседей, всего региона ЦА. Как эксперт в сфере безопасности, могу сказать, что такого рода события для меня не стали сюрпризом, и я уверен, что к этому готовы и органы государственной безопасности наших стран. Нет сомнений в том, что вместе с ближайшими и традиционными партнерами мы справимся.

Тем же гражданам, которые все еще находятся в состоянии сомнений и могут поддаться влиянию провокаторов, я советую посмотреть на такие страны, как Украина, Армения, Молдова. Эти государства добровольно уничтожили свою экономику, а теперь одна за другой теряют свои территории и рискуют утратить государственность. Все это результат внешнего воздействия. Мы хорошо выучили эти уроки демократии», - отмечает Эдил Марлис уулу.

Источник: Кабар