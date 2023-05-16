Абдылда Мусаев: Учитель – ключевая фигура в становлении будущего поколения

А.Мусаев: Учителя могут создать новое воображение и освободить скрытые силы человечества...

Вы знаете, мне по-прежнему

верится,

что, если останется жить Земля,

высшим достоинством

человечества

станут когда-нибудь учителя!

Роберт Рождественский

Существует притча о том, что некогда Бог, увидев, как люди погружаются в пороки, решил им помочь. Он призвал духов, которые стали предлагать свои способы исправить ситуацию: ниспослать людям манну небесную, дать людям источники воды от Бога, внушить им пророческие сновидения. И только один из духов предложил пробудить в людях тягу к знаниям и дать им учителя. Так стали рождаться ангелы в обличии обычных детей, которые, повзрослев, становились учителями. Такова притча о том, как появился на Земле первый Учитель.

Сегодня в мире профессий учитель занимает особое место. Учителя веками просвещали человечество, школы формировали общество, и в этом безусловная и значимая роль педагогов. Личность учителя важна и в воспитании, и в образовании детей. Соответственно, от учителя зависит и будущее государства, его процветание. Человек формируется при непосредственном участии учителя, через него дети приобщаются к выработанным человечеством духовно-культурным богатствам, приобретают навыки самопознания и готовятся к будущему.

Достаточно вспомнить имя выдающегося педагога А. Макаренко, в 1920–1936 годах руководившего исправительными учреждениями для малолетних преступников. Более 3000 воспитанников взрастил этот уникальный педагог. Примечательно, что ни один них не повторил своих прошлых ошибок. А некоторые из них даже стали известными педагогами, десятки из них достойно проявили себя во время Великой Отечественной войны. Труды А. С. Макаренко являются настольными книгами для менеджеров в Японии, так как в этой стране на основе его педагогических принципов создается здоровый, сплоченный коллектив. ЮНЕСКО объявила 1988 год годом А. С. Макаренко. Одновременно он был в ряду учителей, определивших принципы педагогики ХХ столетия.

Многие выдающиеся ученые, прогрессивные государственные деятели, представители общественности высоко ценили роль учителя. К примеру, Я. А. Коменский считал: «Учителями должны быть лучшие из людей». Он возвел должность учителя на такой уровень, выше которого «ничего не может быть под солнцем» [1, с. 28].

Известный английский писатель Герберт Уэллс, отмечая гуманистическую направленность педагога, писал: «…Ни один завоеватель не может изменить сущность масс, ни один государственный деятель… Но учитель может совершить больше, нежели завоеватели и государственные главы. Учителя могут создать новое воображение и освободить скрытые силы человечества» [2].

Великий казахский поэт-просветитель Абай считал, что самое лучшее в человеке от учителя. А поэт Роберт Рождественский говорил: «Учитель – профессия дальнего действия. // Главная на земле!» [3].

Роль учителя определил выдающийся педагог К. Д. Ушинский: «Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом великого организма, борющегося с невежеством и пороками человечества, посредником между всем, что было благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем святых заветов людей, боровшихся за истину и за благо. Он чувствует себя живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и добра и сознаёт, что его дело, скромное по наружности, – одно из величайших дел истории, что на этом зиждутся царства и им живут целые поколения» [4, с. 32].

На Востоке традиционно с незапамятных времен учитель и сегодня остается значимой и почетной профессией, особенно сельский учитель, потому что он в селе прежде всего моральный авторитет, открыватель другого мира, просветитель.

В одной древней восточной легенде, основанной на реальном историческом событии, повествуется о встрече «Аристотеля Востока» Аль-Фараби с султаном Сайф аль-Дулатом. После общения с Аль-Фараби восхищенный глубокими знаниями ученого, владевшего семьюдесятью языками, великий султан Сайф аль-Дулат почтительно назвал его: «Мой Учитель».

Уважительное отношение к учителю сохранилось и в высказываниях древних восточных халифов, философов и ученых. К примеру, халиф Али сказал: «Я буду рабом тому, кто обучил меня хоть букве из знаний: если хочет – пусть продаст меня, если хочет – освободит, а хочет – пусть держит в рабстве» [5].

Другой великий ученый имам Абу Ханифа, как-то сказал: «Я ни разу не вытягивал ноги в сторону дома моего учителя, Хаммада ибну Аби Сулаймана, хотя [расстояние] между моим домом и его домом было семь кварталов» [6].

От имама Шафии также передаются такие слова о том, какое уважение он испытывал к имаму Малику, своему учителю: «По пришествии в Медину, я увидел почтение и трепет, которое внушал имам Малик, да смилуется над ним Аллах. Это увеличило моё уважение к нему до такой степени, что время от времени, [находясь] в его присутствии, я перелистывал страницы книг как можно тише, боясь, что я могу потревожить его» [6].

А вот как уважали самого имама Шафии его ученики. Один из его студентов, большой ученый Раби' ибн Сулейман, признавался: «Я так сильно уважал имама Шафии, что у меня не хватало смелости выпить воду в его присутствии» [7].

Подобное трепетное отношение к учителю сохранилось и в наше время. Педагоги широко представлены на денежных банкнотах самых разных стран. В Греции выпускалась банкнота номиналом 10 000 драхм с портретом воспитателя Александра Македонского – Аристотеля. Основателя знаменитой Академии Платона почтила Италия – 100 лир. В Армении на банкноте в 1000 драм изображён основатель армянской педагогики Месроп Маштоц. Голландскому педагогу и гуманисту Эразму Роттердамскому на родине посвятили купюру в 100 гульденов. На чешской банкноте номиналом 200 крон изображен портрет выдающегося педагога Яна Амоса Коменского. Швейцарцы почтили память своего соотечественника Иоганна Песталоцци, поместив его портрет на двадцатифранковую купюру. На сербской банкноте в 10 динаров имеется портрет реформатора сербскохорватского языка и составителя его грамматики и словаря Караджича Вука Стефановича. Пётр Берон, автор первого болгарского букваря, запечатлён на купюре достоинством 10 левов. Эстония пошла своим путём: на банкноте в 500 крон размещён портрет преподавателя немецкого языка и литературы Карла Роберта Якобсона. Создательница системы педагогики своего имени Мария Монтессори украшает итальянскую купюру достоинством в 1000 лир. Портрет первого президента нигерийского союза учителей Алвана Икоку помещён на банкноте номиналом 10 найра [8].

Ссылаясь на исследования британского фонда «Варки», можно отметить связь между статусом учителя и уровнем знаний учеников. Исследование выяснило, в каких странах больше всего уважают учителей. Согласно исследованию, проведенному в 35 государствах, на первом месте расположился Китай. В ходе исследования оказалось, что в Азии больше всего уважают учителей, их ставят наравне с врачами. По уважению к учителям страны Восточной Азии опередили Европу и Северную Америку. Есть положительная связь между статусом учителя и международной успеваемостью учеников. Страны, в которых высокий статус учителя – Китай, Тайвань и Сингапур, имеют лучшие образовательные результаты, чем страны, в которых статус преподавателя более низкий [9].

Ежегодно 28 февраля День учителя отмечают в одиннадцати арабских государствах в Азии и Африке. К этим странам относятся Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Йемен, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Оман. Отмечают День учителя и в странах бывшего Советского Союза, включая и нашу республику.

В Японии отдельного праздника для учителей не существует. Однако это не является следствием отсутствия уважения к труду учителя. Поскольку в традициях японцев уже заложено безмерное уважение к учителю, то почитание учителя у них происходит ежедневно, а не раз в году. В Японии учитель – самая уважаемая профессия. В метро для них отводятся отдельные места, для них специально открыты магазины, учителя не стоят в очередях за билетом на любой вид транспорта.

Быть учителем престижно и в Китае. Преподаватель здесь на пьедестале почета, для учеников он находится на уровне второго родителя. В семье детей приучают к однозначному утверждению, что учитель всегда прав. В китайской культурной традиции образ учителя всегда был одним из самых уважаемых. Здесь для учеников авторитет учителя непререкаем, а родители всегда стараются выполнять все педагогические наставления и рекомендации, чтобы их дети учились как можно лучше. В Китае учителей ценят, а профессию педагога называют священной. Когда ученики встречают преподавателя, они обязательно кланяются, независимо от того, преподает он им или нет. В древние времена ученики в знак уважения и почитания учителям омывали ступни. Тем самым они показывали своё смирение, а также готовность подчиняться и слушаться своих наставников [10].

Учитель в Германии – это очень уважаемая профессия. С почтением к педагогам относятся и ученики с родителями, и органы государственной власти. Их труд высоко оплачивается даже в начале карьеры. Профессия учителя в Германии, хотя и не относится к топовым, гарантирует стабильно высокий доход и хорошую пенсию.

Учитель – очень древняя профессия. Если посмотреть на историю развития педагогии, то мы увидим, как она менялась в зависимости от формации и потребностей общества, типа производства и других факторов. Издавна она считалась сложной и ответственной. Мировые опросы показывают, что в рейтинге профессий учителя уступают только военным и врачам, от которых зависит благосостояние общества. Учитель воспитывает молодёжь, формирует поколение, которое продолжит дело старших, но уже на более высоком уровне развития общественного сознания. Исследователи отмечают, что учитель такая же тяжёлая профессия, как и профессия диспетчера воздушного движения, пилота или пожарного. Уровень стресса у них находится примерно на одинаковом уровне [11].

Профессию учителя называют сложной, многогранной и вечной. Ещё в первобытную эпоху старшие делились с младшими накопленным опытом. Поэтому во все времена обучением и воспитанием подрастающего поколения занимались опытные и способные к этому люди. В Древней Греции, к примеру, учителями были самые умные и талантливые члены общества. Более того, учёбу не прерывали даже во время войны, а побеждённому противнику учиться запрещали. И для них это было страшным наказанием [12].

В Риме учителей назначал сам Император из числа самых образованных чиновников. С возникновением первых государств в Египте и Междуречье появились первые школы, возникло учительство как профессия [13].

С эволюционным развитием общества в разные исторические эпохи социальная роль педагога менялась. Когда образовательный процесс трансформируется под воздействием новых вызовов, технологии преподавания не могут оставаться неизменными. В XXI веке информация сама по себе уже не является ценностью, а ее получение становится максимально простым даже для детей. Школьники с первого класса в совершенстве владеют гаджетами и знают, где найти ответы на свои вопросы. Другой момент, что доступность информации не гарантирует ее качества и достоверности. Поэтому одна из задач учителя сегодня – научить работать с источниками и находить правильные ответы. Все это необходимо делать в цифровой среде. Именно поэтому для работы в новой среде необходимы новые компетенции.

На одном из Интернет-сайтов приводится неутешительная статистика. Так, рожденные после 2010 года дети – это поколениe Z цифровой эпохи. Большая часть (67%) школьников в возрасте 14–17 лет ежедневно проводит в Интернете более четырех часов. При этом 89% из них посещают социальные сети. Огромное количество каналов коммуникации и неиссякаемый поток данных создают информационный шум, который искажает у ребенка восприятие действительности. В данном случае роль учителя огромна, потому что она должна сводиться к образованию и воспитанию, развитию детей, их талантов и навыков, таких как, например, критическое мышление, креативность [14].

С изменением темпа жизни, специфики социума, интенсивности глобализации изменяются и дети. Кажется, только недавно мы говорили о поколениях X и Y, а сейчас уже появилось новое поколение Z, у которого в отличие от поколения X и Y, совершенно иные ценности, нравственные идеалы и установки на свое будущее. Сегодня педагог – это не человек с указкой, не транслятор информации, а организатор и модератор учебной деятельности. Чтобы эффективно обучать поколение Z, учителю необходимо овладеть базовой компетенцией XXI века – цифровой грамотностью. Новое поколение детей требует новых педагогических компетенций, потому что, чем моложе поколение, тем выше его уровень цифровой грамотности. Дети, рожденные после 2010 года, очень хорошо ориентируются в современных технологиях, разносторонние, энергичные, хотят учиться, только если им действительно интересно [11].

Какими же навыками должен обладать современный учитель, чтобы тоже оперативно ориентироваться в цифровой среде?

Во все времена истинный педагог должен был не только учить, но и учиться сам. Настоящий учитель, по сути, – это человек, который постоянно стремится к обновлению знаний, пополнению своего культурного багажа, повышению своей квалификации. Это человек, который постоянно самосовершенствуется, ставит перед собой цели, ищет способы их разрешения; который постоянно находится в творческом и профессиональном поиске, чтобы оставаться интересным и для себя, и для своих учеников. Великий педагог-мыслитель К. Д. Ушинский писал: «Учитель учится всю жизнь. Как только он перестаёт учиться, в нём умирает учитель!» [15].

Учитель должен уметь находить и сортировать информацию, преподносить урок при помощи тех инструментов, которые интересны современным детям, должен быть компетентным в вопросах виртуального пространства и уметь ответить на соответствующие вопросы учеников. Для этого ему необходимо следить за молодёжными трендами и новыми веяниями в подростковой среде [16].

Если говорить об активном внедрении цифровых технологий в образовательный процесс, то, как бы ни был удобен Интернет, он не может конкурировать с учителем. Потому что искусственный интеллект и цифровые технологии – это лишь трансляторы знаний, вспомогательный инструмент в руках креативного учителя. Сегодня профессия учителя пересмотрена, несмотря на то, что информации достаточно в Интернете и учитель не является единственным источником информации, он все же необходим как важный субъект образовательного процесса, так как он способен установить правильные ориентиры учеников и уберечь их от огромного потока доступной информации.

Учебный предмет – это всего лишь средство, при помощи которого дети изучают и осваивают окружающий мир. И очень важно в процессе преподавания акцентировать внимание на возможности открытия чего-то нового для учеников. Если раньше учителя вовлекали детей в свое образовательное пространство, то в условиях современности учитель должен вовлекаться в пространство детей. Тогда учебный процесс будет проходить в привычной и комфортной для детей среде, что будет способствовать эффективному результату.

На сегодняшний день актуальными для учителей становятся проблемы, связанные с выбором правильных подходов для работы с подростками, с активизацией их интересов в условиях широкого использования смартфонов и соцсетей. От учителя требуется должный уровень адаптации к потребностям современных детей. Объективная реальность детей непосредственно связана с виртуальной жизнью. Эту особенность современных условий необходимо использовать во благо и максимально вовлечь в образовательный процесс.

К примеру, учитель одной из российских школ во время изучения произведения классической русской литературы предложил ученикам завести аккаунты в Instagram для каждого из героев. Дети создали странички понравившихся персонажей и, исходя из их характеристик, рассказывали в сети об их жизни. Они не переписывали цитаты из книги, а как бы сами проживали жизнь героя, тем самым лучше понимая его [16].

Это достаточно необычный, но эффективный способ преподавания, в котором применяются те инструменты, которые современным детям ближе и понятнее. Только тесное взаимодействие с детьми, погружение в мир их интересов, в их среду и язык способны обеспечить взаимный интерес к образовательному процессу. Это намного целесообразнее с точки зрения достижения педагогической цели, так как будет обеспечивать результат через инициативу учеников, а не учителя.

В системе цифрового образования однозначно меняется роль учителя. Система UNESCO компетенций учителей в области ИКТ «подчёркивает, что учителю недостаточно обладать компетенциями ИКТ… учителя должны быть способны помочь обучающимся становиться учащимися в духе сотрудничества, решения проблем, творчества через применение ИКТ». Таким образом, учитель должен интегрировать в себе три роли: учителя, дидакта и инженера [17].

Новая технологическая революция приводит к широкому распространению таких цифровых технологий как искусственный интеллект, робототехника, виртуальная реальность. Такие темпы цифровизации превышают развитие навыков и умений в области применения средств цифровой среды большинства людей. Именно поэтому вопросы цифровой грамотности, развития цифровых навыков современного человека становятся актуальными, особенно в профессиональной среде. В таких условиях современный педагог должен стать модератором, разработчиком образовательных траекторий, тьютором, организатором проектного обучения, координатором образовательной онлайн-платформы, ментором стартапов, что невозможно без овладения новыми цифровыми навыками [18].

В последнее время насущным становится вопрос: смогут ли в будущем онлай-курсы, чат-боты и роботы заменить учителя?

Еще в прошлом веке людей волновало будущее образование в связи с наступлением научно-технической революции. В 1899 году французский художник Жан-Марк Коте изображал футуристические фантазии о том, как будет выглядеть обучение в школах 2000-х годов. На его картине ученики поглощают информацию из книг через специальные устройства, воздействующие на нервные импульсы, непосредственно поступающие в мозг. Согласно данному футуристическому сюжету, роль учителя заключается только в подбрасывании в устройство необходимой порции книг. Очевидно, что фантазия художника мало соотносится с действительностью, так как жизнь XXI веке показывает, что педагог и сегодня остается ключевой фигурой в обществе.

Безусловно, сегодня можно организовать обучение через платформы Skype, Zoom и другие, однако кроме процесса обучения немаловажное значение имеет и процесс человеческих взаимоотношений, в частности учителя и ученика. Существенную роль в процессе обучения играют особенности человеческого фактора, связанные с такими чувствами, как сомнение, радость, ошибки, сожаления, огорчения, восторг и т. д. Особая энергетика, харизма, воля, которыми обладают участники образовательного процесса, во многом обуславливают эффективные результаты обоюдной работы.

И здесь необходимо отметить, что учитель на сегодня, как и в былые времена, является не только транслятором знаний или организатором процесса их получения, но и наставником, жизнеучителем, человеком, к которому можно пойти с проблемами как детям, так и родителям. Живой учитель – это живой пример, который воспитывает не только рассказами и объяснениями, но и своим поведением, эмоциональным интеллектом, уровнем культуры. Что незыблемо важно всегда в человеческом обществе, – это живое общение, которое, к сожалению, активно утрачивается в наш век цифровых технологий. Неоспоримо, что по-прежнему сохраняется важность опыта передачи мудрости, умения себя вести, правильно ориентироваться в ситуациях, чтобы ученик ясно понимал, где он допускает ошибки и что нужно исправить. И это касается не только какой-то области знаний, но и социальных жизненных навыков.

Исследования показывают, что цифровые технологии не работают без грамотного наставничества. Роль учителя в классе не снижается, а просто меняется ее фокус: теперь учитель не передатчик знаний, а конструктор среды, в которой ученик доберется до знания самостоятельно. Научить учиться, правильно и толково работать с информацией и отыскивать инструменты для решения задач, сформировать умение работать в команде – вот вызовы современного образования. Для адекватного ответа на эти вызовы необходимо установить баланс между педагогикой и технологиями.

Для достижения этого равновесия необходимо акцентировать внимание на следующих моментах. Во-первых, учителю необходимо развивать и совершенствовать социальный и эмоциональный интеллект. Во-вторых, ориентировать свою методику на новые подходы и акценты в обучении: медиаграмотность, навыки информационной и цифровой гигиены, умение работать с инструментами для анализа и создания медийных продуктов. В-третьих, потребность формирования творческого мышления, креативности, мобильности учителей. Наряду с перечисленными аспектами необходимо принимать во внимание важность процесса воспитания и задействования учащихся в командную работу через исследовательские проекты.

В современном школьном образовании акцент делается на самостоятельности обучающихся. Поэтому учитель сегодня не только обучает, но и направляет, помогая учащимся справиться с той или иной задачей собственными усилиями, исключительно на творческой основе. Для этого от учителя требуется максимальный уровень терпения. Поэтому на сегодняшний день актуально говорить о развитии эмоционального интеллекта учителей.

Образование и педагогика сейчас находятся на пике изменений, поэтому роль педагога многократно возросла. Происходят изменения в парадигме образования и в векторе его психолого-педагогической специфики. Индустриальная модель конвейерного образования преобразуется в модель индивидуального образования, где в приоритете находится личность. Кроме того, сейчас недостаточно вырастить специалиста в предметной области: на первое место выходит умение критически мыслить, создавать знание, анализировать и иметь собственную картину мира [17].

Сегодня учитель представляет собой достаточно гибкую и находчивую личность. Использование в образовательном процессе компьютера и мультимедийных технологий является привычной картиной, в последние годы возросла роль дистанционного образования. Однако жизнь показывает, что педагог незаменим, никакие новейшие технические средства обучения не способны искусственно воссоздать живое общение между учителем и учеником. Исходя из этого, возникает понимание того, что профессия учителя не потеряет своей актуальности.

В настоящее время в связи с развитием науки и прогрессом общества приходит осознание новых неуклонно растущих требований к учителю. Реальные обстоятельства жизни таковы, что учитель должен конкурировать с искусственным интеллектом. И выигрышным моментом для учителя видится то, что он прежде всего носитель духовно-нравственных идеалов, чего нет у технологических систем.

Наряду с этими тенденциями неимоверно возрастает роль и вклад учителя в развитие общества. По мере того как изменялся мир, менялось общество, меняются и технологии. Этот процесс затрагивает и учителей. «Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники», – говорил канцлер Германии Отто фон Бисмарк, подчёркивая этим силу слова учителя, его знаний, внедрения им ценностных установок в головы молодого поколения. Ведь от того, что и как было подано учителем в процессе обучения, зависит, какими в перспективе будут нравственные приоритеты и ценности у молодежи [14].

Таким образом, сегодня сформировался новый образ педагога. Это человек, который и учит, и просвещает, это подлинный гуманист и воспитатель, консультант и руководитель проектов. Он чуток, внимателен и восприимчив к интересам учащихся, открыт ко всему новому. И каждый день, как и много тысяч лет тому назад, Учитель спешит к своим ученикам, чтобы выполнять свою высокую миссию, предначертанную ему судьбой – сеять «разумное, доброе, вечное».

Абдылда Мусаев

Ректор Бишкекского государственного университета,

Председатель Ассоциации высших учебных заведений КР,

Вице-Президент Евразийской ассоциации университетов, профессор

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