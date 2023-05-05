КОНСТИТУЦИЯ - это высшая юридическая сила государства

Бишкек, "Саясат.kg". День, когда она была принята, навсегда вошёл в историю страны и народа Кыргызстана.

5 мая 2023 года Кыргызстан отмечает тридцатилетие со дня принятия Конституции, основного закона страны, вставшей на путь демократического, самостоятельного, поступательного развития.

День, когда она была принята, навсегда вошёл в историю страны и народа Кыргызстана. Это воистину великое событие.

Сегодня мы все по праву гордимся Конституцией Кыргызской республики от 5 мая 1993 года. Это поистине исторический документ. Президент страны Садыр Жапаров, поздравляя кыргызстанцев с Днём Конституции, отметил, что первая Конституция независимой Кыргызской Республики «закрепила правовые основы современной кыргызской государственности.

Конституция устанавливает, что высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы. Также были закреплены традиции суверенитета, народной власти, территориальной целостности страны, верховенства права и демократии. В этом основополагающем документе определены правовые, общественно-политические и социально-экономические предпосылки создания новой кыргызской государственности».

Первый главный закон страны оформил появление на политической карте мира независимого кыргызского государства. Ещё вчера была одна карта мира и вот она уже совсем другая.

Для нашей страны открылись новые горизонты, новые возможности, новые перспективы, но и новые вызовы. Всё это нужно было просчитать, предвидеть, обезопасить себя. Первая Конституция независимого Кыргызстана обсуждалась долго, фактически каждая её строчка вызывала страстные споры, требовала анализа, принятия верного решения.

Горячо подключились к обсуждению Конституции и граждане. В первую Конституцию были заложены огромный правовой потенциал, ожидания, перспективы. Каким путём идти? Что можно и что нельзя? Как сделать своё государство сильным и по настоящему независимым? Рассматривались все «за» и «против» той или иной позиции. Брался во внимание опыт других стран. Положения, заносимые в Конституцию, проходили профессиональные экспертизы.

Безусловно, особая роль в принятии первой Конституции Кыргызстана принадлежит парламенту, тогда Верховному Совету, затем, в соответствии с новой Конституцией, получившему нынешний свой статус - Жогорку Кенешу.

В то же время сегодня считаю важным напомнить и о роли первого президента Кыргызстана Аскара Акаева.

Очевидцы, имевшие непосредственное отношении к той гигантской работе по написанию и принятию нашей первой Конституции, инсайдеры, как сегодня модно говорить, напоминают и свидетельствуют, что Акаев практически был сам автором Конституции 1993 года. Над ней он работал совместно с выдающимся российским юристом, академиком Сергей Сергеевичем Алексеевым, с которым они оба были депутатами Верховного Совета в 1989-1990 годах, дружили... Зимой 1992-1993 года они два месяца вместе составляли текст первой Конституции. А потом, в месяцы, когда она принималась и обсуждалась в парламенте, Акаев с утра и до вечера сидел там и давал разъяснения депутатам по всем основным пунктам и статьям Конституции.

Не будет преувеличением отметить, что в те дни авторами первой Конституции Кыргызстана во главе с Первым президентом страны была осуществлена колоссальная профессиональная и просветительская работа. Они с честью выполнили эту сложнейшую задачу.

Затем предпринимались неоднократные попытки так или иначе изменить Конституцию, внести в неё те или иные поправки. К сожалению, не все они были оправданы.

Объяснить и даже понять эти намерения можно. Их, в определённой степени логику, обоснованность раскрыл в сегодняшнем обращении Президент С.Н. Жапаров: «Творческий потенциал Конституции не ограничен, он будет открываться по мере создания необходимых социально-экономических, общественно-политических и иных условий. Поэтому в ходе конституционных реформ за годы независимости в Конституцию неоднократно вносились дополнительные правовые механизмы и нормы, отражающие новые реалии».

Ведь всё было внове, впервые, хотелось достичь правового идеала. Однако подчас это был неверный и даже опасный путь, отражавший конъюнктурные интересы. Утрачивалось уважение к основному закону страны, появилось ощущение, что его можно переписывать всегда, когда это почему-либо покажется важным. Даже если, в конечном итоге, вносит сумятицу в правовое поле страны. С таким положением надо было что-то делать.

Такая задача и встала перед президентом Садыром Жапаровым. Надо было выработать документ, который больше не придётся менять или дополнять. Очень ответственная, очень важная задача. И сложная. Звучали предложения вернуться к Конституции 1993 года. Но законы должны соответствовать времени. Было необходимо учесть изменения в мире и стране.

Как юрист, позволю себе заявить: Конституция Кыргызстана от 5 мая 2021 года обеспечивает дальнейшее развитие Кыргызстана как правового социального государства, повышает эффективность деятельности его институтов, укрепляет роль гражданского общества, политических партий, регионов в выработке важнейших решений по развитию нашего государства. В Конституции записаны те принципы, по которым Кыргызстан будет жить и развиваться в грядущие десятилетия.

С праздником, уважаемые кыргызстанцы! С Днём Конституции! Она гарант нашей стабильности, защищенности, мирной созидательной жизни.

Мурадил Джумадилде уулу,

юрист,

общественный деятель