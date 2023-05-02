Досалиев: На Украине Россия защищает и Центральную Азию

Н.Досалиев: "Чтобы понять, что нас ждет достаточно посмотреть на Афганистан".

Военный эксперт Нурлан Досалиев считает, что "сейчас на Украине – на границе двух миров – западного и восточного – Россия защищает в том числе и Центральную Азию."

Напомним, что накануне состоялся круглый стол "Внешняя политика КР в 2023: между санкциями и нейтралитетом", который был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

- Если вся эта коллективная западная масса придет к нам сюда, нам мало не покажется. Чтобы понять, что нас ждет достаточно посмотреть на Афганистан. В последние несколько недель Зеленский ждет от НАТО технику, но они ему ее не дают, потому что они понимают, что эта война ими проиграна, и следующая битва будет уже у границ блока НАТО. Следующим этапом после того как закончится СВО, а Россия, я уверен, победит, будет этап восстановления социальной справедливости, и нашим экономистам, юристам и т.д. нужно думать, какое место займет Кыргызстан в этих новых условиях. Какова будет наша роль в реалиях будущего. Мы должны прийти к полной поддержке России и пониманию, что мы жили в одном экономическом и идеологическом пространстве, и будем жить дальше, - отметил спикер.

Он напомнил, что Кыргызстан вошел вместе с Россией в одну систему ПВО.

- Нам нужен этот зонтик. Говоря начистоту, у нас нет своих сил и своих финансов для закупки современного дорогостоящего оборудования для обеспечения своей противовоздушной обороны. Но буквально через два дня после того как появились сообщения, что КР входит в эту систему, пошел шквал звонков о том, что заминированы школы и другие учреждения. Мы два дня с этим разбирались. Это и есть пример того, как этот теневой западный мир пытается влиять на нас. То есть на конкретные наши шаги по обеспечению собственной безопасности они отвечают телефонным терроризмом, - пояснил эксперт.

Он обратил внимания, что у кыргызских военных нет полноценного запаса терминов, переведенных на кыргызский язык, в военной сфере, медицине и т.д.

- В этой связи возникает логичный вопрос, какие "умники" хотят усугубить ситуацию, поднимая тему о переходе на латиницу? – задался вопросом Нурлан Досалиев.

Эксперт указал и на внешнеполитические факторы, отметив, что сейчас самое время мониторить международные процессы связанные с хождением доллара.

- На прошлой неделе президент Бразилии в Китае сделал сенсационное заявление, что страны БРИКС будут думать над созданием своей внутренней валюты – сейчас разрабатывается комплекс мер по данному вопросу. В БРИКС тоже стремятся страны арабского пояса, Пакистан, а также страны Латинской Америки. А это нефтеносные и газовые районы нашей планеты. Нам вот об этом нужно думать, а не смотреть, что к нам приедут какие-то американские "эксперты" и будут здесь что-то нам указывать, - подчеркнул спикер.

Он предложил рассмотреть американское стремление к равноправному сотрудничеству со странами ЦА через призму отношения США к собственным соседям.

- Давайте посмотрим на мягкое подбрюшье США – это Латинская Америка. Там что-то США за последние десятилетия сделали, кроме боевых действий и карательных акций? Ничего! Хоть для одной страны США сделали что-то, чтобы она расцвела? Нет! Поэтому нам нечего бояться и нечего терять. Мы говорим, наш банковский сектор или строительный бизнес пострадает. Но это же чепуха. Куба, Венесуэла, Иран много лет живут под санкциями, и не плохо живут, развивают свои собственные ресурсы, и не смотрят ни на США, ни на кого-то еще. Почему мы, обладая многовековой историей должны смотреть на каких-то визитеров? – задался вопросом эксперт.

Мысль о том, что страны Запада традиционно используют потребительский подход к кооперации с государствами Центральной Азии, то есть реально не заинтересованы в построении равноправного сотрудничества, была поддержана и другими участниками дискуссии. Из чего был сделан вывод, что за декларациями американцев и европейцев о намерениях наращивать взаимодействие стоит исключительно их стремление обеспечить отрыв стран ЦА от России и Китая.

В интересах государств ЦА сохранять нейтральную позицию по отношению к ситуации на Украине, поскольку критика действий РФ в контексте СВО, которой добиваются от властей центральноазиатских республик западные партнеры, может спровоцировать ухудшение их отношений с Россией и подорвать взаимовыгодное экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Однако, Нурлан Досалиев считает, что позиция страны должна быть более четкой, и ориентирована на Россию.

- Яркий пример нейтралитета – Туркмения. Однако после того как за последние пять лет она потеряла порядка 5 тыс. своих пограничников, республика заключили соглашение с РФ, и теперь в стране действует полноценная российская база, которая обеспечивает безопасность на границе с Афганистаном. А мы, видя эту ситуацию, все еще говорим о нейтралитете. Мы изо всех сил должны поддерживать Россию, - добавил эксперт.





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