Шестаков: Санкционная тема будет формировать внешнюю повестку Кыргызстана

И.Шестаков: Кыргызстан имеет свое виденье, как наращивать взаимодействие в СНГ, и прежде всего речь идет об усилении торгово-экономического сотрудничества.

Политолог и директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков считает, что санкционная тема будет во многом формировать внешнюю повестку Кыргызстана в 2023 году.

По его словам, Кыргызстан имеет свое виденье, как наращивать взаимодействие в СНГ, и прежде всего речь идет об усилении торгово-экономического сотрудничества.

"Выстраивание новых транспортно-логистических цепочек в обход санкций, которые, фактически, разрушили прежнее экономическое сотрудничество между ключевой страной СНГ и Западом.

Однако санкции косвенно повлияли на рост товарооборота между РФ и странами СНГ. В прошлом году товарооборот между РФ и странами Содружества достиг рекордных показателей в 100 миллиардов долларов. Страны ЦА также нарастили товарооборот с РФ до 42 миллиардов долларов", - сказал Шестаков.

В тоже время, напомнил эксперт, Запад в лице США грозит Кыргызстану и другим партнерам РФ по СНГ и ЦА вторичными санкциями за поставки продукции в Россию.

"При этом санкции похоронили один из ключевых инструментов сотрудничества со странами запада - ВТО, которая формировала имидж западного вектора экономического сотрудничества .

Кроме того, Запад пытается ограничить и экономическое взаимодействие стран нашего региона с Китаем.

Однако почему США должны диктовать политическую повестку по отношению Кыргызстана к украинским событиям абсолютно не понятно.

Никто же не советовался с властями нашей республики по поводу организации Майдана и госпереворота в Киеве в 2014 году, хотя эта тема в бытность президентства Дональда Трампа сопровождалось громкими заявлениями вмешательства во внутренние дела Украины администрации Барака Обамы. Хотя наша республика заявила о нейтралитете по отношению к противостоянию Москвы и Киева, такая позиция абсолютно не устраивает Вашингтон. Поэтому визитеры от Госдепа в 2023 году практический не вылазят из стран ЦА, требуя максимально минимизировать сотрудничество с РФ", - добавил он.





URL: https://www.vb.kg/429178