Эдил Марлис уулу: Не все ценности западной модели демократии нам приемлемы

Как мы все знаем, демократия с древнегреческого переводится как "Власть народа".

Президент Международного общественного объединения "Конгресс тюркских народов" Эдил Марлис уулу поделился своим мнением по поводу так называемых западных ценностей, которые пытаются навязать сейчас гражданам Кыргызстана:

"Как мы все знаем, демократия с древнегреческого переводится как "Власть народа". То есть там где есть демократия, там только народ сам решает свою судьбу. Так по крайней мере нас учили в ВУЗах и так всегда любят повторять страны Запада. Которые считают только себя истинно демократическими странами. А остальных всех они пытаются подтянуть к своему уровню. Точнее ими придуманному уровню. А ещё точнее пытаются навязать именно свою модель. Заставить всех жить по своим идеалам. И никак не хотят принимать того факта, что у каждого региона, каждого народа есть свой менталитет, свои устои, свои обычаи и традиции. И многие из них тоже являются демократией. С местным, национальным колоритом.

Например мы, кыргызы, издревле жили по своим определенным канонам. Наши обычаи и традиции складывались исходя от места проживания, требования времени, окружающим нас соседям и ещё многим факторам. И многие наши обычаи всегда были очень демократичные. Даже по рамкам нынешнего времени. Что такое Курултай? Не это ли истинная власть и волеизъявление народа. К тому же всего народа. У нас правитель избирался только всеобщим голосованием. Когда в тех же странах Запада женщины получили права голоса? Только в 20-веке. А у нас они имели это право всегда. У нас не было рабовладельческого строя. И соответственно не было людей второго сорта. В Европе и Америке это смогли искоренить опять же только в 20-веке. Один из таких же признаков демократии - свобода слова. Опять же, у кыргызов каждый мог высказать свое мнение. И зато мнение никого не карали. О чем говорит пословица - Баш кесмей бар, тил кесмей жок. И таких примеров можно приводить много.

Так чему мы должны учиться у западных стран? Говорят сменяемости власти. Тоже признак демократии. Так у нас власть в течении 30 лет менялась 5 раз. И менялась полностью. А теперь назовите мне страны с развитой демократией, где меняется власть. Таковых среди них нет. Меняется только персона. А истинная власть остаётся в руках тех же кланов и закулисных кукловодов. У нас настолько много демократии и свободы слова, что порой это больше напоминает хаос.

Согласен, некоторые вещи нам ещё надо подтянуть. Но европейские страны к этому шли столетиями. А мы только в начале пути. Уверен, мы это осилим гораздо быстрее. Но на это потребуется некоторое время.

И в то же время, не все ценности западной модели демократии нам приемлемы. Например излишняя толерантность ко всему. Мы немногочисленный народ. И чтоб сохраниться мы должны придерживаться своих определенных устоев. Можем ли мы принять пропаганду ЛГБТ? Не быть терпимыми к их представителям, а именно принять пропаганду. Конечно же нет. Кыргызы люди придерживающиеся традиционных семейных ценностей. Это наша культура. Залог нашего сохранения как этноса. Должны ли мы от этого отказаться в угоду чьих то лживых либеральных предпочтений? Конечно же нет.

Да, демократия должна быть. Но только в сочетании с нашей национальной культурой!".





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