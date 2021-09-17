Никитенко: Школ не хватает, они в аварийном состоянии, а министерство пишет новый закон

Н.Никитенко: "Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы!"
Депутат Наталья Никитенко оставила пост о состоянии образовательных учреждений Кыргызстана. Она обратилась к министру образования и науки.
«Учительница провалилась под пол, на студентов и родителей упала люстра, вместо контейнерной школы построили школу без входа. В первом и в третьем классах есть по 68 учеников. Есть классы, где учатся 52 ребенка. В среднем в государственных школах учатся по 49 человек. 24.kg пишет о нехватке 2 тысяч педагогов в школах страны. Острая нехватка учебников. Большинство школ не оборудованы туалетами, канализацией и водоснабжением. В стране 245 аварийных школ, огромное количество школ нуждается в расширении, капитальном ремонте. В одной из школ учителя просят поставить юрты! На дворе 21 век.
Чем озабочено Министерство образования? Не угадали! Новым законом об образовании. Это сейчас горит? Или хочется войти в историю? Так скоро истории не останется.
Умолчу о размере зарплаты учителей. Бисмарк говорил: «Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы», — пишет депутат.
Источник: Sayasat.kg
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