Никитенко: Школ не хватает, они в аварийном состоянии, а министерство пишет новый закон

Н.Никитенко: "Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы!"

Депутат Наталья Никитенко оставила пост о состоянии образовательных учреждений Кыргызстана. Она обратилась к министру образования и науки.

«Учительница провалилась под пол, на студентов и родителей упала люстра, вместо контейнерной школы построили школу без входа. В первом и в третьем классах есть по 68 учеников. Есть классы, где учатся 52 ребенка. В среднем в государственных школах учатся по 49 человек. 24.kg пишет о нехватке 2 тысяч педагогов в школах страны. Острая нехватка учебников. Большинство школ не оборудованы туалетами, канализацией и водоснабжением. В стране 245 аварийных школ, огромное количество школ нуждается в расширении, капитальном ремонте. В одной из школ учителя просят поставить юрты! На дворе 21 век.

Чем озабочено Министерство образования? Не угадали! Новым законом об образовании. Это сейчас горит? Или хочется войти в историю? Так скоро истории не останется.

Умолчу о размере зарплаты учителей. Бисмарк говорил: «Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы», — пишет депутат.

Источник: Sayasat.kg

Ссылка на материал: https://www.gezitter.org/society/100357/