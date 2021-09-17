Асан Турсункулов, художник, философ: «Дворцовые игры были всегда»

А.Турсункулов: Президент не должен быть мягким!



— Господин Асан, в последнее время некоторые злоупотребляют сдержанностью президента, мешают его стараниям добиться развития страны. Получается, президент проявляет мягкость, а не твердость?

— Дворцовые игры были всегда. И впредь будут. Поэтому президент не должен быть мягким! Ему нужно удерживать власть за счет дисциплины и закона. Иначе в нынешнее время тяжело удержаться во власти…

— А кто хочет обострить ситуацию?

— По-моему, это бывшие власть имущие, знакомые бывших президентов, те, кто не смог получить должность. Очевидно, что они вносят свой вклад в обострение ситуации. Они считают себя оппозицией по отношению к действующей власти…

— Правильно ли поступил президент, добившись увольнения Турусбека Тумонбаева с должности директора госпредприятия «Унаа», несмотря на то что он приходится ему сватом?

— Сват он ему или нет, ничего не могу сказать. Но я думаю, что сватов с самого начала нельзя было подпускать к власти. Сват – это святое. Двух сватов связывает судьба двух молодоженов. Поэтому с самого начала можно было объяснить человеку, сказать: «Не могу назначить на должность». А то, что сват занимает должность только негативно сказалось на президенте, его начали критиковать. Это стало минусом для президента. Но хорошо, что он устроил чистку, снял с должности, ведь лучше поздно, чем никогда…

— Смог ли президент проделать работу, за которую его можно хвалить?

— Президент сейчас пользуется всеми возможностями. Например, добился разработки «Кумтора» в наших интересах. Строятся дороги. Говорят, пенсия вырастет… В школах пресекли поборы. Говорят: «Будут строиться бесплатные дома для учителей». Можно сказать, постепенно проделывается существенная работа… Если говорить только о плохом, то ничего хорошего и не будет. Я к тому, что нужно чаще говорить о хорошем. Измениться…

— Не пострадает ли репутация страны, если мы часто будем сменять власти?

— У нас слишком легкомысленно относятся к смене власти. Но ведь тут больше вреда, чем пользы. Поэтому пора отказываться от переворотов. Частая смена власти ни к чему хорошему не приведет…

— Что должен делать президент для развития страны?

— Президенту пора пойти на решительный шаг, обнародовать свой анализ по итогам 30-летия Кыргызской Республики…

— Какой еще анализ?

— Выводы за 30 лет!.. Что хорошего было в стране за 30 лет и какие недостатки были допущены. Надо выявить акимов, губернаторов, министров, заместителей министра, вице-премьер-министров, премьер-министров, генпрокуроров, председателей Верховного суда, прокуроров, судей, начальников правоохранительных органов, президентов, которые проработали в течение этих 30 лет, принять закон о люстрации, чтобы к власти не были подпущены ни они, ни их дети… Тогда система очистилась бы и пришла молодежь. Коррупция была бы искоренена на корню. Бизнес-среда бы оживилась, страна встала бы на ноги! Это серьезный шаг. Но без этого нельзя! Без этого угодим в тупик! Государством надо управлять. Тогда будет развитие.

Источник: газета «Майдан.kg» №31 от 15.09.2021 / стр. 5, gezitter.org

