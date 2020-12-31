В январе в Кыргызстане ожидаются морозы до - 20 градусов

А осадков прогнозируют меньше нормы

В Кыргызстане в январе средняя температура воздуха ожидается ниже климатической нормы. Такой прогноз погоды передает Кыргызгидромет.

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 1-1,5 градуса и составит -4…-6 градусов, в предгорных районах и в Кеминской долине -8…-10 градусов.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -2…-7 градусов до -9…-14, днем от -1…-6 градусов до +1…+6. В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до -16…-21 градусов, днем до -4…-9, по северу ночью до -22…-27 градусов, днем до -6…-11.

В Кеминской долине и в предгорных районах ожидается колебание температуры воздуха ночью от -8…-13 градусов до -15…-20, днем от -3…-8 градусов до 0…+5.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (в Чуйской долине 25-28 мм, в предгорных районах 12-22 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 1-1,5 градуса и составит -5…-7 градусов.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3…-8 градусов до -12…-17, в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -18…-23 градусов. Днем колебание температуры воздуха от -2…-7 градусов до +2…+7.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (17-19 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -1…-3 градуса , в предгорных районах -3…-5 градусов.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0…-5 градусов до -5…-10, днем от -4 градусов до +3…+8.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -1…-6 градусов до -9…-14, днем от 0…-5° градусов до +1…+6.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (в долинной зоне 34-52 мм, в предгорных районах 25-29 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -1…-3 градусов, в предгорных районах -3…-5.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0…-5° до -5…-10° мороза, днем от -4 до +3…+8.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -9…-14 до -1…-6 градусов, днем колебание температуры воздуха от 0…-5° мороза до +1…+6.

В Токтогульском районе в течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью -3…-8 градусов, днем -1° мороза …+4° тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (в долинной зоне 45-47 мм, в предгорных районах 39-74 мм, в Токтогульском районе 23-25 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -1…-3 градусов мороза, в предгорных районах -3…-5.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -9…-14 градусов до -1…-6, днем колебание температуры воздуха от 0…-5 до +1…+6

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (в долинной зоне 14-16 мм, в предгорных районах 26-28 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -1…-3 градуса, по востоку -5…-7.

В течение месяца ожидается ночью -6…-11 градусов, по востоку в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -12…-17. Днем преобладание температуры воздуха от -2 до +3 тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (2-9 мм, по востоку 14-21 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -14…-16 градусов, в Кочкорском районе -8...-10.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -9…-14 градусов до -18…-23, днем от -6…-11 до 0…-5 мороза. В Ат-Башинском районе в отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до -25…-30 градусов, днем до -12…-17 мороза.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (2-9 мм).

Источник: vesti.kg