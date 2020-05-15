Расул Умбеталиев: Возможно, “Чон Казат” постигнет участь “Народного парламента”

Выступления и заявления общественного движения “Чон Казат” в соц.сетях приобрели колоссальное и пристальное внимание не только простого народа, но и депутатов ЖК КР, надзорных и правоохранительных органов, спецслужб КР. Активные члены ОД “Чон Казат” поднимают и выставляют на общественное обсуждение самые актуальные и главные, жаркие, злободневные проблемы и задачи по борьбе с политической коррупцией.

Чон Казат - это великий поход на войну, против вражеских сил кыргызского народа. Испокон веков кыргызские джигиты надевали на головы зеленые повязки, на тела военные доспехи, брали в руки копья и мечи, садились верхом на коней и вступали в смертный бой с врагами, тем самым защищали и охраняли свой народ и свою землю. Обязательным условием великих походов было благословение аксакалов на великую победу и обязательное возвращение на родину. В истории развития кыргызской государственности были и “сексоты и кроты”, и предатели национальных интересов простого народа. Именно они организовывали политические интриги и убийства великих лидеров кыргызского народа.

В настоящее время “Великий поход” направлен тоже против врагов простого народа и против уничтожителей кыргызской государственности. Незаконные, буржуазно-олигархические, преступные группировки разграбили и растащили по своим крысиным норам, все национальные имущества и богатства простых граждан Кыргызстана.

Во время Второй мировой войны наши бабушки и матеря организовлаи “великий поход” на пшеничные и ржаные поля против крыс. Они лопатами и кетменями вскрывали крысиные норы и находили в каждой норе по 5-6 мешков пшеницы или рожь. Так спаслись от голодной смерти. Собирать отходы после жатвы строго запрещалось. За незаконно собранный 1 кг. пшеницы, рожь нарушители получали 1 год тюрьмы.

В апреле 2016 года был создан Общественное объединение “Народный парламент” с требованием немедленной отставки действующего президента КР Алмазбека Атамбаева и привлечении к уголовной ответственности за незаконное обогащение Икрамжана Илмиянова.

Спецслужбами была установлены в офисах прослушивающие устройства, сотовые телефоны были поставлены на постоянную прослушку, организованы тотальные слежки за лидерами ОО “Народный парламент” и были внедрены “сексоты и кроты”, тайные информаторы, на которых были возбуждены уголовные дела. Я как член политсовета заявлял и предупреждал, что нет необходимости привлекать в ОО непроверенных и посторонних “сторонников”. Гос. СМИ и некоторые “независимые” газеты и сайты начали информационную войну против членов объединения и устраивать “черный” пиар, обливая “жидкой” грязью и распространять ложные и недостоверные информации. В течении месяца ОО начали поддерживать десятки тысяч граждан Кыргызстана.

14 мая 2016 г. руководители ОО “Народный парламент”, были арестованы, согласно заявлениям внедренных агентов спецслужб “об попытке насильственной захваты власти”. Наверное, в офисах ОД “Чон Казат” установлены прослушивающие устройства, поставлены на прослушку сотовые телефоны, даже ватсап прослушивается и записывается, организованы тотальные и постоянные слежки за лидерами движения. Возможно, внедрены или планируется внедрение “сексотов и кротов”, тайных информаторов, с низкой социальной ответственностью, на которых были возбуждены уголовные дела.

Лидеры “Чон Казат” прямо и жестко наступили на хвост 35-главого огнедышащего и жадного дракона, у которого несметные национальные богатства, заработанные незаконными путями. Они все время грабили и воровали народное имущество и таскали их в свои крысиные норы. Покупали недвижимость и строили бизнес за пределами Кыргызстана, переводили колоссальные бюджетные финансовые средства в оффшорные зоны.

И при этом они находились и находятся в высших эшелонах государственной власти и поэтому борьба с политической и системной коррупцией носит лишь декларативный характер.

Незаконные олигархи “не дремлют” и предпримут отчаянные попытки отсудится и откупиться. “Мохнатые” и до не могу жадные “воры в законе” купят с потрохами все и вся. Ведь у нас можно приобрести, за грязные, вонючие, зеленые бумаги даже человеческие “души”.

Ни в коем случае, не хотелось бы вносить сомнения и недоверия в отношениях между руководителями общественного движения. Просто хочется предупредить их быть внимательными и осторожными во взаимоотношениях с непроверенными и ненадежными “сторонниками”. Многие лидеры общественных объединений и движений, некоторые известные политики, из-за предательства “верных” соратников испытали на своих “шкурах” колоссальные трудности и поплатились лишением личной “свободы”. Необходимо, учесть, что надо учиться на чужих ошибках, а не на своих.

Великий вождь всех пролетариев заявлял, что “Лучше меньше, да лучше”. Не хотелось бы поучать и умничать, это просто мысли и взгляды вслух.

Фонд “Таза Кол”, после завершения ЧС и окончания Священного месяца Рамазан в КР, продолжит общественное расследования, по определению коррупционных “серых” схем в главных субъектах экономики Кыргызстана.

Расул Умбеталиев,

Фонд по борьбе с коррупцией “Таза Кол”