У “сезонно-вирусного” министра здравоохранения КР в апреле 33 дней

В борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией, во всем мире и в Кыргызстане, ясно и четко обозначились колоссальное значение и неоценимая роль врачей и медицинских работников. Всем стало известно то, что нашей стране не уделялось должное государственное внимание Министерству здравоохранения и сотрудникам всех рангов.

Низкая заработная плата, социальная незащищенность, отсутствие обычных жилищных условий, недоступность к низкопроцентным кредитным средствам, ограничения по ипотечным займам и самое главное неверие на “светлое” будущее, для себя и детей- побудили и “заставили” многих врачей и медицинских работников перейти в другие сферы жизнедеятельности или выехать за пределы родной страны. Эпидемия вирусной болезни вскрыла и обозначила неготовность и отсутствие государственной ответственности к массовым форс-мажорным обстоятельствам, не только в Кыргызстане, но и в самых развитых государствах земного шара.

Оказалось, что в нашей стране отсутствует “медицина катастроф”, которая должна вместе с МЧС и правоохранительными органами принимать оперативные меры и действия, по предотвращению и устранению условий чрезвычайных ситуаций.

Медицина катастроф-целая система мер, мероприятий и действий, по спасению жизни и здоровья населения, при возможном природных катаклизмах и при массовом поражении различными вирусными и другими заболеваниями.

И вновь поднимается постоянная проблема кадрового назначения, как говорится “Кадры, решают все”. Прежний “сезонно-анальгиновый” министр здоровья и жизни кыргызстанцев, с ростом трибуны и низкой государственной ответственностью, “друг и товарищ” отдельных правительственных чиновников, от которого зависела жизнь и здоровье граждан целого государства, просто не выполнял и проводил саботаж решений и рекомендаций четырех заседаний Совета безопасности, которые проходили под председательством президента КР. Кандидатуру “старо-нового” хранителя и защитника “всех органов” граждан страны предложил главный исполнительный чиновник, парламент дал добро, президент подписал указ о его назначении.

“Сезонно вирусный” министр здравоохранения был назначен благодаря трудовой медицинской деятельности - директор Департамента гос. санитарно-эпидемиологической службы и надзора, директор Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения КР.

С одной стороны, складывается впечатление и ощущения, что главный эпидемиолог и карантинщик всех опасных инфекции Минздрава назначен, на время действия борьбы против эпидемии коронавирусной инфекции. А также с небезупречным прошлым и отдельными “белыми” пятнами в трудовой медицинской деятельности.

С другой стороны, новый глава по охране здоровья всех кыргызстанцев, сам лично дает поводы о своем временном пребывании на этой должности.

Прошло неполная неделя его деятельности, как он “вляпался” в скандально-резонансные истории. Заявление о том, что отдельные местные органы Джалал-Абадской области не принимали участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, в части проведения дезинфекции территорий айыл окмоту.

Не убедительный ответ и перепалка главы Минздрава с историей, что 4 апреля из Республиканской клинической инфекционной больницы и Аксыйской территориальной больницы выписаны 3 пациента с коронавирусом: мужчины 24-25 лет и 45-летняя женщина. Заболевшая пациентка коронавирусом заявила, что она не была заражена вирусом. По словам женщины, она единственная у кого нашли коронавирус в Аксыйском районе Джалал-Абадской области.

“Я 14 дней пролежала в больнице и никто мне никаких таблеток не давал, никто меня не лечил и просто выписали из больницы но при этом в СМИ говорят, что я вылечилась от коронавируса. Я заявляю, что такой болезни вообще не существует, это ложь и клевета” – заявила она. Главный врач страны обвинил ее в незнании вирусной болезни и предупредил об ответственности за “фейки”. На очередном брифинге министр заявил, что “По оперативным сводкам Министерства здравоохранения на 33 апреля этого года…”.

Необходимо было назначить, главного врача по охране жизни и здоровья всех граждан КР, кризисного медицинского менеджера с опытом деятельности во всех сферах государственного управления Министерства здравоохранения КР.

А “cезонно-вирусного” министра уже пора отравлять в космос, пока он не послал кыргызстанцев в “небеса”.

Расул Умбеталиев, фонд “Таза Кол”