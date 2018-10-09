Энергетические проекты Атамбаева напоминают “коровник”, построенное методом ашара

Следует напомнить о том, что развал и энергетический кризис в Кыргызстане начался в 2001 году, когда принц “Кеминский”, не состоявшийся наследник ханского престола земли кыргызской, Айдар Акаев совместно с мировыми финансовыми институтами, разделил единую энергетическую систему Кыргызстана “Кыргызэнерго” на три части -вырабатывающую, передающую и распределяющую.

У сына первого экс-президента КР была одна главная цель, “прихватизация” по отдельности энергокомпании. Но народное восстание 24 марта 2005 г. не позволило семейно-клановому правлению осуществить идею разграбления национального достояния.

Принц “Теитский”, не состоявший главный “пастух” народа кыргызского, Максим Курманбековский совместно с мировыми мошенниками и аферистами, при помощи ЦАРИИ осуществил несбыточную мечту принца “Кеминского”. Предварительно списав все кредитные и налоговые задолженности ОАО “Северэлектро”, при помощи уже выкупленной ОАО “Чакан ГЭС”, через специально созданный тендер, за 3 млн. долларов США “максимовская” воровская команда приобретает 81% пакет акций распредкомпании, принадлежавшему государству.

Получив отказ о выделении 1 млрд. 700 млн. долларов США на строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 «Максим Бакиевский” проводит политический демарш на 180% в сторону восточного соседа Китая. При посещении КНР во главе государственной делегации в 2008 году сын экс-президента КР решает вопросы: строительства подстанций “Датка”, “Кемин” и ЛЭП-500 “Датка-Кемин”, ориентировочная цена энергетического проекта 160-180 млн. долларов США.

Модернизация ТЭЦ г.Бишкек - ориентировочная цена энергетического проекта 140-150 млн. долларов США.

Активными участниками всех этих операций были: начальник отдела по внешним связям ЦАРИИ Сапар Исаков и младший сотрудник и эксперт ЦАРИИ Айбек Калиев. Но народное восстание 7 апреля 2010 г. не позволило семейно-клановому правлению осуществить идею разграбления национального достояния.

Согласно постановления Временного Правительства КР от 7 мая 2010 г. №43:

1. Минфину КР поручено выделить из республиканского бюджета 1 млрд. 230 млн. сомов для строительства Камбар-Атинской ГЭС-2.

2. Минэнерго и ОАО “Электрические станции” обеспечить освоение выделенных средств по запуску 31 августа 2010 г. 1-го гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС-2.

Первым заместителем председателя Временного правительства, ответственным за экономический блок являлся Алмазбек Атамбаев, а министром промышленности и энергетики Осмонбек Артыкбаев. Согласно сфабрикованным договорам от 30 сентября 2010 г. между ОАО “Электрические станции”, ОАО “Камбар-Атинская ГЭС-2” и ОАО “Нарынгидроэнергострой”, бюджетные средства в размере 1 млрд. 230 млн. сомов были использованы не по целевому назначению.

По неподтвержденным данным, эти государственные деньги были использованы на предвыборные, агитационные мероприятия партии СДПК во время выборов депутатов в ЖК КР в 2010 году.

25 февраля 2011 г. между Правительством КР и “Эксимбанком” КНР подписано кредитное соглашение на строительство высоковольтной подстанции “Датка” на сумму 208 млн. долларов США. Соглашение на монтажные и строительные работы подписаны между китайской компанией ТВЕА и ОАО “НЭСК”.

23 февраля 2012 года было подписано контрактное соглашение между заказчиком ОАО “НЭС Кыргызстана” и подрядчиком компании ТВЕА о строительстве: подстанции 500 кВ “Кемин” и линии электропередачи 500 кВ «Датка –Кемин» на общую сумму 389 млн 795 тыс долларов. Средства эти были предоставлены в рамках кредитного соглашения, которое было подписано правительством КР и “Эксимбанком” КНР, во время визита президента КР Алмазбека Атамбаева в КНР.



В связи с успешным завершением масштабного национального проекта по строительству и вводу в эксплуатацию подстанции 500 кВ “Датка”, подстанции 500 кВ “Кемин” и линии электропередачи 500 кВ “Датка-Кемин” президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 17 сентября 2015 г., подписал указ о награждении государственными наградами энергетиков Кыргызстана и представителей правительства Китая.

Почетной грамотой награждены: заместитель министра энергетики и промышленности Айбек Калиев; представитель компании ТВЕА в Кыргызской Республике Мусаджан Макелек.

Многие не знают, но вся эта территория, по которой проходит данная линия, будет под юрисдикцией Китая. То есть китайцам кроме строительства высоковольтных линий интересны разработки полезных ископаемых на этой территории.

11 сентября 2013 г. между Правительством КР, в лице Министерства финансов КР и Экспортно-Импортным банком Китая подписано кредитное соглашение, для реализации проекта “Модернизации ТЭЦ г.Бишкек”, на сумму 386 млн. сомов.

В том же году между ОАО “Электрические станции” и китайской компанией ТВЕА заключено контрактное соглашение на реализацию данного проекта.

Почему китайская компания участвует в проекте по модернизации ТЭЦ г.Бишкек?

Да потому, что реализация проекта строительства подстанции 500 кВ “Датка”, подстанции 500 кВ “Кемин” и линии электропередачи 500 кВ “Датка — Кемин” проводился без ТЭО и без проекта. И вроде бы никаких нареканий и возражений депутатского корпуса и гражданского общества не были.

Пробный шар был “удачно” испытан и запущен. Только благодаря крупной, стратегической аварии на ТЭЦ г. Бишкек 26 января 2018 г. общественности стали доступны вопиющие факты политической и системной коррупции в высших эшелонах власти с участием представителей китайской компании ТВЕА.

Буквально, 25 января 2018 г. первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев и глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев торжественно рапортовали о стопроцентной готовности ТЭЦ г. Бишкек к аномально холодным погодным условиям.

В своем заявлении экс-президент КР Алмазбек Атамбаев основывается на высказываниях Айбека Калиева от 27 января 2018 г. и Сапара Исакова от 30 января 2018 г. о том, что если бы не модернизация тепловой станции, то произошла бы страшная катастрофа - пришлось бы вскрывать асфальт и менять все трубы.

Экс глава государства обвиняет простых работников тепловой станции в халатности и некомпетентности.

Основной причиной страшной аварии являлось отсутствие системы химики-водной подготовки для новых китайских энергоблоков.

Надо отметить, что в те морозные дни четко и слаженно сработало руководство ОАО “Бишкектеплосеть”, постоянно производя циркуляцию технической воды, в магистральных и локальных трубопроводах.

Простые граждане оценили уровень воровства и хищения при модернизации ТЭЦ г. Бишкек, по стоимости плоскогубцев 600$ за пару, 14000$ за одну видеокамеру, 1600$ за один огнетушитель.

Кроме уже “известной” китайской фирмы ТВЕА, свое предложение подавала другая китайская компания СМЕС, на 30 млн. $ дешевле. После такой заявки ТВЕА молниеносно решает выделить грант на сумму 20 млн.$.

В мировой практике средняя стоимость реконструкции или модернизации тепловых станций составляет 700-800 тыс.$ за 1 МВт.

Энергетические проекты: “Строительства подстанции 500 кВ “Датка”, подстанции 500 кВ “Кемин” и линии электропередачи 500 кВ “Датка-Кемин” и “Модернизация ТЭЦ г.Бишкек” оказались неэффективными и нецелесообразными. И производились без ТЭО, без проектов, без разработки и утверждения проектно-сметной документации. Как будто строили «коровник” ашарным методом.

ЛЭП 500 «Датка-Кемин» загружена всего лишь на 14-16% в среднем по году и опоры линии стали разрушаться. ТЭЦ г. Бишкек вырабатывает электроэнергию только в зимние месяцы и загруженность составляет 25%.

Сумма возврата кредитных соглашений этих двух проектов составляет 1 млрд. 300 млн. $, срок уплаты основного долга начинается в 2024 году. Эти соглашения подписаны под гарантии Правительства КР. Кредитный портфель главного исполнительного органа практически не существует и в обозримом будущем навряд ли появятся.

Придется оплачивать Китаю “натурой”, т.е. месторождениями полезных ископаемых.

Официальные представители и бывший посол КНР в Кыргызстане твердо заверили, что Китай крайне заинтересован в своевременном возврате кредитных средств, списание или пролонгация этих финансов не рассматриваются.

Одним из главных опасностей и рисков для Кыргызстана является то, что в кредитных соглашения четко прописаны спорные вопросы, они будут решаться в Арбитражным суде Гонконга, КНР.

Оплаты за транзит электроэнергии через Узбекистан в сумме 6-8 млн. $ и через Казахстан в объеме 120-180 млн. квт/час нужно было решать экспортом эл.энергии, отпуском поливной воды в вегетационные периоды в эти страны, регулированием пиковых нагрузок и частот в зимние месяцы.

В 2007-2008 гг. когда Алмазбек Атамбаев был премьер-министром КР из Токтогульского водохранилища было слита вода до критической отметки - мертвого остатка 5,8 млрд. кубов. И в эти годы до 2010 г. по всей стране производились веерные отключения, при этом нанесен колоссальный ущерб энергетической отрасли и экономике Кыргызстана.

В 2014-2015 гг. когда президентом КР был Алмазбек Атамбаев, вновь из Токтогульского водохранилища в корыстных целях руководства страны продается вода, уронив объем до отметки не рабочего состояния - 6,3 млрд. кубов. Вследствии чего Кыргызстан вынужден был импортировать эл.энергию из Казахстана по цене 5 сомов 60 тыйынов за 1 квт/час.

Но в же время в летний период 2015-2016 гг. Министерство промышленности и энергетики и ОАО «Электрические станции” экспортирует электроэнергию в Казахстан по цене 5 (пять) тыйынов за 1 квт/час.

Правительством КР издается постановление №660 от 20 ноября 2014 г. «О краткосрочной тарифной политики на электрическую и тепловую энергии 2014-2017 гг.”. Где в тариф на эл.энергию включен стоимость энергоносителя из Казахстана, по цене 5 сомов 60 тыйынов за 1 квт/час. И этот незаконный тариф функционирует до сих пор.

Почему-то экс-руководитель государства не упомянул о воровстве и хищении 1 млрд. 230 млн. сомов при строительстве Камбар-Атинской ГЭС-2 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС на 37 млн. $. О невыполнении провальных и позорных энергетических проектов - чешской компанией «Лигласс», строительства Камбар-Атинской ГЭС-1и ГЭС-2, CASA-100, малых ГЭСов.

В предыдущим заявлении Алмазбек Атамбаев громогласно объявил, что самые важные вопросы строительства энергетических проектов принимал он сам и готов нести всю ответственность.

Конституционная палата Верховного суда 3 октября 2018 г. КР признала конституционную ст. 12 «О гарантиях деятельности президента КР” неконституционной в части отсутствия процедуры преодоления неприкосновенности экс-президента.

Отдельными депутатами ЖК КР инициируется законопроект о лишении абсолютной неприкосновенности прежнего главы государства.

Этот законопроект проходит процесс обсуждения среди гражданского общества.

Возможно, при одобрении законопроекта парламентом КР и подписанием президентом КР конституционного закона, Кыргызстан все таки привлечет к ответственности экс-президента КР.

А в это время Южная Корея посадила в тюрьму на продолжительное время четвертого президента страны.

Р.Умбеталиев, общественный деятель